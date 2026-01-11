बेतिया नगर निगम में 'हर्षद मेहता' स्टाइल में घोटाला: फर्जी FD के जरिए करोड़ों के टेंडर डकारे, मेयर ने खोला मोर्चा

Bettiah News: बेतिया नगर निगम में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां मेयर गरिमा देवी सिकारिया ने फर्जी एफडी (फिक्स्ड डिपॉजिट) के जरिए टेंडर हासिल करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. मेयर का कहना है कि यह घोटाला हर्षद मेहता स्कैम की तर्ज पर किया गया है, जिसमें संवेदकों ने बैंकों के साथ धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपये के कार्य हासिल किए. हैरानी की बात यह है कि मेयर के खुलासे के बाद केवल चार संवेदकों पर कार्रवाई कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जबकि घोटाले की जड़ें कहीं अधिक गहरी बताई जा रही हैं.

मेयर गरिमा देवी सिकारिया ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि नगर निगम में कई संवेदक फर्जी एफडी के आधार पर टेंडर लेकर योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं और सभी एफडी की जांच कराई जानी चाहिए. इस खुलासे के बाद 2021 बैच के आईएएस और तत्कालीन नगर आयुक्त लक्ष्मण तिवारी ने त्वरित जांच कराई, जिसमें तीन संवेदकों की बैंक एफडी फर्जी पाई गई. इसके बाद छह टेंडर रद्द किए गए,संबंधित संवेदकों—विशाल रंजन, अभिषेक पांडे और प्रियंका मेहता—के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया.

जांच के दौरान एक और एफडी की पड़ताल में वह भी फर्जी निकली, जो संवेदक अभिषेक पांडे से जुड़ी बताई गई. इसके बाद संत घाट मुक्तिधाम योजना को भी रद्द कर दिया गया. हालांकि, आगे की जांच जारी रहने से पहले ही आयुक्त लक्ष्मण तिवारी का तबादला हो गया, जिसके बाद एफडी स्कैम की फाइलें धीरे-धीरे ठंडी पड़ती नजर आने लगीं. अब स्थिति यह है कि सीमित कार्रवाई कर पूरे मामले को दबाने के आरोप लग रहे हैं.

सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि नगर निगम, बुडको और अन्य विभागों में संवेदकों की सभी एफडी की एक साथ जांच क्यों नहीं कराई जा रही है, जबकि दर्जनों योजनाओं में फर्जी एफडी की आशंका जताई जा रही है. मेयर का दावा है कि यदि इस घोटाले की निष्पक्ष जांच जिला प्रशासन या किसी राज्यस्तरीय एजेंसी द्वारा कराई जाए, तो न सिर्फ बेतिया बल्कि पूरे बिहार में बैंकों से हो रही संगठित धोखाधड़ी और इसमें शामिल अधिकारियों, कर्मियों व संवेदकों की मिलीभगत का पर्दाफाश हो सकता है. फिलहाल, यह मामला भी अन्य घोटालों की तरह दफन होता दिख रहा है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी