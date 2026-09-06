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बेतिया: MJK कॉलेज में परीक्षा के दौरान मोबाइल से वीडियो बनाकर किया वायरल, 7 वीक्षकों को 'कारण बताओ नोटिस'

बेतिया में MJK कॉलेज में परीक्षा के दौरान एक छात्रा ने मोबाइल से वीडियो बनाकर वायरल किया गया. इस मामले में कॉलेस प्रशासन ने 7 वीक्षकों को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया है.

Written Bydhananjay DwivediEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 06, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 03:24 PM IST
बेतिया: MJK कॉलेज में परीक्षा के दौरान मोबाइल से वीडियो बनाकर किया वायरल, 7 वीक्षकों को 'कारण बताओ नोटिस'
Image Credit: बेतिया: MJK कॉलेज में परीक्षा के दौरान मोबाइल से वीडियो बनाकर किया वायरल (जी मीडिया)

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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