बेतिया: MJK कॉलेज में परीक्षा के दौरान मोबाइल से वीडियो बनाकर किया वायरल, 7 वीक्षकों को 'कारण बताओ नोटिस'

स्नातक द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा से जुड़ा मामला

बता दें कि यह पूरा मामला एक सितंबर को आयोजित स्नातक द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा से जुड़ा है. परीक्षा के दौरान हॉल संख्या-1 में बैठी एक छात्रा ने न केवल खुलेआम मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया, बल्कि अपनी उत्तर पुस्तिका और आसपास परीक्षा दे रहे अन्य छात्र-छात्राओं का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो के सार्वजनिक होते ही कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था, चेकिंग प्रक्रिया और परीक्षा की सुचिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए, जिससे कॉलेज की छवि को भी नुकसान पहुंचा है.