बेतिया: MJK कॉलेज में परीक्षा के दौरान मोबाइल से वीडियो बनाकर किया वायरल, 7 वीक्षकों को 'कारण बताओ नोटिस'

राज्य चुनें
बेतिया के प्रतिष्ठित एमजेके कॉलेज में परीक्षा के दौरान मोबाइल से वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में कॉलेज प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. जी मीडिया ने इस गंभीर लापरवाही को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन हरकत में आया. कॉलेज प्रशासन ने व्यवस्था पर उठे सवालों का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की है. अब कॉलेज प्रशासन ने परीक्षा हॉल में तैनात सात वीक्षकों को कारण बताओ (शो-कॉज) नोटिस थमा दिया है.
स्नातक द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा से जुड़ा मामला
बता दें कि यह पूरा मामला एक सितंबर को आयोजित स्नातक द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा से जुड़ा है. परीक्षा के दौरान हॉल संख्या-1 में बैठी एक छात्रा ने न केवल खुलेआम मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया, बल्कि अपनी उत्तर पुस्तिका और आसपास परीक्षा दे रहे अन्य छात्र-छात्राओं का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो के सार्वजनिक होते ही कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था, चेकिंग प्रक्रिया और परीक्षा की सुचिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए, जिससे कॉलेज की छवि को भी नुकसान पहुंचा है.
उत्तर पुस्तिका के साथ किया वीडियो रिकॉर्ड
कॉलेज प्रशासन ने इसे अनुशासनहीनता और परीक्षा की मर्यादा का खुला उल्लंघन माना है. वीक्षक अनिल शुक्ला, विजय कुमार और इंद्रा कुमारी समेत सभी सात संबंधित वीक्षकों को जारी नोटिस में प्रशासन ने जवाब मांगा है. नोटिस में पूछा गया है कि जब परीक्षा केंद्र पर इतने वीक्षक थे, तो वह छात्रा परीक्षा हॉल के भीतर मोबाइल फोन लेकर कैसे दाखिल हो गई?
लापरवाही बरतने वालों को बख्शा नहीं जाएगा
इसके साथ ही, वीक्षकों की मौजूदगी के बावजूद छात्रा ने बेखौफ होकर उत्तर पुस्तिका के साथ वीडियो कैसे रिकॉर्ड कर लिया? प्रशासन में साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में लापरवाही बरतने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. सभी संबंधित वीक्षकों से निर्धारित समय सीमा के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है.