"मां तड़प रही थी, डॉक्टर बेटे को पीट रहे थे": जीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की बर्बरता; चेन स्नेचिंग और जानलेवा हमले की पहली FIR दर्ज

Bettiah News: बेतिया जीएमसीएच में इलाज के दौरान जूनियर डॉक्टरों और इंटर्न छात्रों द्वारा मरीज के परिजनों से मारपीट और लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है. पीड़ित का आरोप है कि ऑक्सीजन हटाने के बाद उसकी मां की मौत हो गई, जबकि विरोध करने पर उसके साथ बेरहमी से पिटाई की गई.
Bettiah News: बेतिया के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल (जीएमसीएच) में इलाज के दैरान हुई मारपीट और लापरवाही की मामला अब तुल पकड़ ली है. अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों और इंटर्न छात्रों पर मरीज के परिजनों के साथ बेरहमी से मारपीट करने और अभद्र व्यवहार का आरोप लगा है. इस घटना क लेकर पीड़ित विशाल राज ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है. प्राथमिकी में लगाए गए आरोप न केवल अस्पताल की कर्यशैली पर सवाल खड़े करते हैं, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था की संवेदनशीलता को भी कठघरे में खड़ा करते हैं.
पीड़ित विशाल राज ने अपने आवेदन में बताया है कि 21 जनवरी 2026 को वह अपनी मां सुशीला देवी को इलाज के लिए जीएमसीएच पहुंचे थे. मरीज को ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, जिसे एक डॉक्टर ने अचानक हटा दिया. जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो एक जूनियर डॉक्टर उनसे उलझ गया. इसी दौरान कई इंटर्न छात्र वहां पहुंच गए, जिनके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी. आरोप है कि सभी ने मिलकर विशाल राज और उसके भाई के साथ गुंडों की तरह मारपीट की, यहां तक कि सोने की चेन भी छीन ली गई. इस अफरातफरी के बीच इलाज में लापरवाही के कारण उनकी मां की मौत हो गई, जबकि विशाल राज खुद गंभीर रूप से घायल हो गए.
पीड़ित का कहना है कि मां के अंतिम संस्कार के बाद वह मानसिक रूप से टूट चुका था, इसी वजह से प्राथमिकी दर्ज कराने में देरी हुई. उसने प्रशासन से दोषी जूनियर डॉक्टरों और इंटर्न छात्रों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. इस मामले पर बेतिया सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने बयान दिया था कि यदि पीड़ित प्राथमिकी दर्ज कराता है तो कार्रवाई होगी. वहीं जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने जांच के आदेश भी दिए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है.
बताया जा रहा है कि जीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों और इंटर्न छात्रों की गुंडागर्दी कोई नई बात नहीं है. आए दिन मरीजों के परिजनों के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन की ओर से सख्त कदम नहीं उठाए जाते. इससे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. जानकारों का कहना है कि पीड़ित की प्राथमिकी भी कहीं ठंडे बस्ते में न चली जाए. अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पीड़ित को वास्तव में न्याय मिलेगा या यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा.
रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी