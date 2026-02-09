Bettiah News: बेतिया पहुंचे VIP चीफ मुकेश सहनी, बिहार चुनाव में हार की वजह जनता को बताते हुए दिया विवादित बयान

Mukesh Sahani In Bettiah: बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष की शर्मनाक हार पर महागठबंधन में अभी तक सिर-फुटौव्वल देखने को मिल रहा है. इस बीच VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी ने महागठबंधन की हार का पूरा ठीकरा जनता पर फोड़ा है. उन्होंने कहा कि जहां जनता दस हजार में वोट दे रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं. वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने कहा 'जनता चाहती है कि हम तेजस्वी बिहार के लिए कुछ करें, लेकिन हम लोग कुछ नही कर सकते हैं. जहां जनता दस हजार में वोट दे रही है, जहां जनता चार किलो चावल को विकास समझ ले. चार किलो चावल पर वोट करे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं.'

मुकेश सहनी ने आगे कहा कि दूसरे राज्यों में जनता पांच साल, दस साल में सत्ता परिवर्तन कर देती है. यहां तो बीस साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं. उन्होंने कहा कि यह चुनाव हमारे लिए नहीं था. यह चुनाव राज्य की जनता के लिए था. यहां सरकार में बैठे लोग पावर और पैसा का उपयोग करके सरकार में बने हैं. सहनी इससे पहले भी महागठबंधन की हार के लिए जनता को दोषी बता चुके हैं. बिहार चुनाव के बाद उन्होंने दावा किया था कि यह जनादेश एनडीए को नहीं मिला है, बल्कि वे पैसे के बल पर जीते हैं.

सरकार पर हमला करते हुए मुकेश सहनी ने कहा था कि आज 10,000 में क्या मिलता है? बिहार में 10,000 में सरकार मिलती है. उन्होंने कहा था कि वे (एनडीए) पैसे के बल पर जीते हैं. उन्होंने महिलाओं को खुलेआम पैसे दिए, और महिलाओं ने उन्हें वोट दिया. वीआईपी सुप्रीमो ने दावा किया था कि युवाओं ने महागठबंधन का समर्थन किया, लेकिन महिलाओं की एक बहुत बड़ी आबादी ने एनडीए को वोट दिया, क्योंकि उन्हें कथित तौर पर पैसे दिए गए थे.

बता दें कि मुकेश सहनी, अपनी पार्टी के जिलाध्यक्ष विजय चौधरी के बड़े भाई संजय भारती के श्राद्धकर्म में शामिल होने के लिए पश्चिम चंपारण के बैरिया आए हुए थे. इस दौरान मुकेश सहनी ने बताया कि उन्हें जैसे ही जिलाध्यक्ष के भाई के निधन की सूचना मिली, तो उन्होंने अपनी 8 फरवरी को पूर्व निर्धारित राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक स्थगित कर दी.

रिपोर्ट- धनंजय