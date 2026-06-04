Bihar Fire: मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल में अग्निकांड, नवादा में मोबाइल दुकान हुई राख, बेतिया में भी लगी भीषण आग

Bihar Fire News: बिहार में गुरुवार (4 जून) की सुबह काफी भयानक रही. प्रदेश के कई जिलों में सुबह-सुबह भीषण आग की कई घटनाएं सामने आईं, जिनमें मुजफ्फरपुर सबसे भयानक रही. मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में लगी भीषण आग में चार मरीजों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान किया है. इस दर्दनाक घटना के बाद जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने खुद घटनास्थल पर जाकर पूरी घटना का जायजा लिया. उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करान के आदेश दिए हैं.

दूसरी ओर नवादा में गया-नवादा रोड पर स्थित एक मोबाइल दुकान में भीषण आग लग गई. इस घटना में दुकान में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया. शुरुआती जानकारी के अनुसार, आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी. जानकारी के मुताबिक, यह दुकान रवि कुमार नामक व्यक्ति की थी. आग लगने से दुकान में रखी लगभग 2 लाख रुपये की संपत्ति नष्ट हो गई. अग्निशमन विभाग की टीम समय पर घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक दुकान में रखा सारा सामान और मोबाइल पूरी तरह जल चुका था. दुकान मालिक रवि कुमार दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे. इस घटना से उन्हें भारी नुकसान हुआ है.

आगलगी की तीसरी घटना पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया से सामने आई है. यहां आग लगने से एक घर जलकर खाक हो गया. बताया जा रहा है कि आग लगने से घर में रखे कपड़ा, बर्तन और अनाज सबकुछ जलकर खाक हो गया. लाखों की संपति का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है. यह घटना गौनाहा के बेलसंडी गांव की है. बताया जा रहा है कि कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया. हालांकि, तबतक सबकुछ जलकर राख हो गया था. आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रही है. इस घटना के बाद पीड़ित परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. पीड़ित परिवार मुवावजे की मांग कर रहा है.

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मुजफ्फरपुर से मणितोष, नवादा से यशवंत और बेतिया से धनंजय की रिपोर्ट