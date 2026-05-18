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नरकटियागंज और सिकटा तक दो मेमू सवारी गाड़ियों का विस्तार, केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने हरी झंडी दिखा किया रवाना

Bihar Railway News: रेलवे यात्रियों के लिए दो मेमू ट्रेनों का विस्तार नरकटियागंज और सिकटा तक किया गया है. दरभंगा-रक्सौल और मुजफ्फरपुर-रक्सौल मेमू ट्रेन के विस्तार से यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिली है. नरकटियागंज स्टेशन पर केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे और सांसद सुनील कुमार ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेनों को रवाना किया.

Written By  dhananjay Dwivedi|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: May 18, 2026, 02:19 PM IST

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नरकटियागंज और सिकटा तक दो मेमू सवारी गाड़ियों का विस्तार, केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने हरी झंडी दिखा किया रवाना
नरकटियागंज और सिकटा तक दो मेमू सवारी गाड़ियों का विस्तार, केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने हरी झंडी दिखा किया रवाना

Bihar Railway News: बेतिया से रेलवे यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां दो मेमू ट्रेनों का विस्तार नरकटियागंज तक किया गया है. इस फैसले के बाद पूरे क्षेत्र में यात्रियों के बीच खुशी की लहर देखी जा रही है. लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने पर स्थानीय लोगों ने रेलवे प्रशासन और सरकार के प्रति संतोष व्यक्त किया है.

जानकारी के अनुसार, दरभंगा-रक्सौल मेमू सवारी गाड़ी का विस्तार कर इसे नरकटियागंज तक कर दिया गया है, जबकि मुजफ्फरपुर-रक्सौल मेमू ट्रेन का विस्तार कर सिकटा तक किया गया है. इन दोनों ट्रेनों के विस्तार से अब इस क्षेत्र के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और आवागमन पहले की तुलना में अधिक आसान हो जाएगा. इससे छोटे स्टेशनों के यात्रियों को भी सीधा लाभ मिलेगा.

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इस मौके पर नरकटियागंज रेलवे स्टेशन पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां दोनों ट्रेनों को फूल-मालाओं से दुल्हन की तरह सजाया गया था. केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे और वाल्मीकिनगर सांसद सुनील कुमार ने हरी झंडी दिखाकर दोनों ट्रेनों को रवाना किया. कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे और पूरे स्टेशन परिसर में उत्साह का माहौल देखने को मिला.

केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने इस अवसर पर कहा कि नरकटियागंज और सिकटा क्षेत्र को यह एक बड़ी सौगात मिली है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे का लगातार विकास हो रहा है. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि नरकटियागंज में जल्द ही वॉशिंग पिट जैसी बड़ी रेल परियोजना की शुरुआत होने वाली है, जिसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. इस विस्तार से यात्रियों को सुविधा के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास को भी नई गति मिलेगी.

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