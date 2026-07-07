/नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में नवजात की मौत पर हंगामा, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

Bettiah News: पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में प्रसव के दौरान एक नवजात की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल मे समय पर और सही इलाज नहीं मिलने के कारण नवजात की जान चली गई. घटना के बाद अस्पताल परिसर में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.



प्राप्त जानकारी के अनुसार, खिरिया मठिया निवासी सीमा देवी को देर शाम प्रसव के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. परिजनों का कहना है कि रातभर डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों गंभीरता से इलाज नहीं किया. उनका आरोप है कि केवल दो से तीन इंजेक्शन देकर मरीज को छोड़ दिया गया. सुबह पर्सव हुआ, लेकिन नवजात मृत ही पैदा हुआ. परिजनों ने दावा किया कि गर्भावस्था के दौरान कराए गए सभी अल्ट्रासाउंड में बच्चा पूरी तरह स्वस्थ था, इसलिए प्रसव के दौरान हुई मौत के लिए अस्पताल की लापरवाही जिम्मेदार है.