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नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में नवजात की मौत पर हंगामा, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

Bettiah News: नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में प्रसव के दौरान नवजात की मौत के बाद अस्पताल परिसर में हंगामा मच गया. परिजनों ने डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है.

Written Bydhananjay DwivediEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 07, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:59 AM IST
नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में नवजात की मौत पर हंगामा, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप
Image Credit: नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में नवजात की मौत पर हंगामाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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