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नौतन में गरमाया जमीन विवाद: विधायक नारायण प्रसाद ने अपनी ही पुलिस पर लगाए भूमाफिया से मिलीभगत के गंभीर आरोप

Narayan Prasad: बीजेपी के पूर्व मंत्री और नौतन विधायक नारायण प्रसाद ने पुलिस प्रशासन पर भूमाफियाओं से मिलीभगत का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने धूमनगर गांव में गरीब की जमीन पर कब्जे और घर तोड़े जाने का मामला उठाते हुए विधानसभा में मुद्दा उठाने की बात कही है.

Written Bydhananjay DwivediEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 21, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 02:57 PM IST
नौतन में गरमाया जमीन विवाद: विधायक नारायण प्रसाद ने अपनी ही पुलिस पर लगाए भूमाफिया से मिलीभगत के गंभीर आरोप
Image Credit: नारायण प्रसाद, पूर्व मंत्री और नौतन विधायक

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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