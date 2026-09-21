/नौतन में गरमाया जमीन विवाद: विधायक नारायण प्रसाद ने अपनी ही पुलिस पर लगाए भूमाफिया से मिलीभगत के गंभीर आरोप

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Narayan Prasad: बीजेपी के पूर्व मंत्री और नौतन विधायक नारायण प्रसाद ने अपने ही पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से भूमाफिया गरीबों को उजाड़ रहे हैं और सरकारी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह हमारे बिहार प्रदेश में क्या हो रहा है? पूर्व मंत्री नारायण प्रसाद ने बताया कि उनकी पंचायत के धूमनगर गांव में एक गरीब की जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा कर लिया है और उसके घर को तोड़ दिया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में एसपी, डीएसपी, थाना, सीओ और डीसीएलआर से बात की है, लेकिन गरीब को पुलिस प्रशासन की ओर से मदद नहीं मिल रही है.
दबंग और भूमाफिया जबरन लोगों को उजाड़ रहे हैं
पूर्व मंत्री नारायण प्रसाद ने कहा कि दबंग और भूमाफिया जबरन लोगों को उजाड़ रहे हैं और सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस मामले को अब विधानसभा में उठाएंगे. वहीं, पीड़ित प्रहलाद ने बताया कि वह गैरमजरूआ जमीन पर रहता है. एक दबंग ने उसके घर को तोड़ दिया है. इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज कराई जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है. पीड़ित का आरोप है कि बिना जमीन की मापी कराए ही दबंग ने जमीन पर कब्जा कर लिया है.
जमीन विवाद में जल्द होगी नापी
वहीं, इस मामले में अधिकारियों ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद है. जल्द ही जमीन की नापी कराकर मामले को सुलझा दिया जाएगा. हालांकि, पीड़ित का आरोप है कि बिना जमीन की मापी कराए ही दबंग ने वहां बाउंड्री करा ली है. ऐसे में सवाल उठता है कि बिना पुलिस प्रशासन की मिलीभगत के यह सब कैसे संभव हो रहा है?
पूर्व मंत्री नारायण प्रसाद ने खोला मोर्चा
इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मंत्री नारायण प्रसाद ने अपने ही सरकार के पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने गरीबों को न्याय दिलाने और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. अब देखना होगा कि प्रशासन की ओर से जमीन की मापी के बाद इस विवाद का समाधान कैसे किया जाता है और पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है.