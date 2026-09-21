/नौतन में गरमाया जमीन विवाद: विधायक नारायण प्रसाद ने अपनी ही पुलिस पर लगाए भूमाफिया से मिलीभगत के गंभीर आरोप

Narayan Prasad: बीजेपी के पूर्व मंत्री और नौतन विधायक नारायण प्रसाद ने अपने ही पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से भूमाफिया गरीबों को उजाड़ रहे हैं और सरकारी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह हमारे बिहार प्रदेश में क्या हो रहा है? पूर्व मंत्री नारायण प्रसाद ने बताया कि उनकी पंचायत के धूमनगर गांव में एक गरीब की जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा कर लिया है और उसके घर को तोड़ दिया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में एसपी, डीएसपी, थाना, सीओ और डीसीएलआर से बात की है, लेकिन गरीब को पुलिस प्रशासन की ओर से मदद नहीं मिल रही है.