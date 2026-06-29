/नीट के बाद अब बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली का पर्दाफाश! बेतिया समेत इन जिलों से धरे गए 12 मुन्नाभाई

जांच के दैरान अभ्यर्थी के पास से डिजिटल ब्लूटूथ उपकरण बरामद हुआ. अधिकारियों के अनुसार, परीक्षा समाप्त होने के महज पांच मिनट पहले उसकी हरकत पर संदेह हुआ. तलाशी लेने के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुआ, जिससे अभ्यर्थी नकल कर रहा था. इसके बाद उसे तत्काल हिरासत में ले लिया गया. फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस मामले में कोई संगठित गिरोह तो शामिल नहीं है.