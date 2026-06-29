/नीट के बाद अब बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली का पर्दाफाश! बेतिया समेत इन जिलों से धरे गए 12 मुन्नाभाई

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Bihar Police Constable Exam 2026: बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के अंतिम दिन बेतिया के एक परीक्षा केंद्र पर ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल करने कि कोशिश कर रहे एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार हुए अभ्यर्थी की पहचान नवादा जिले के पतहा गांव निवासी अजय कुमार के रूप में हुई है. यह कार्रवाई बेतिया के विपिन हाई स्कूल परीक्षा केंद्र पर की गई. परिक्षार्थी की संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए जांच की गई.
जांच के दैरान अभ्यर्थी के पास से डिजिटल ब्लूटूथ उपकरण बरामद हुआ. अधिकारियों के अनुसार, परीक्षा समाप्त होने के महज पांच मिनट पहले उसकी हरकत पर संदेह हुआ. तलाशी लेने के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुआ, जिससे अभ्यर्थी नकल कर रहा था. इसके बाद उसे तत्काल हिरासत में ले लिया गया. फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस मामले में कोई संगठित गिरोह तो शामिल नहीं है.
पुलिस ने बताया कि जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. अभ्यर्थियों की सघन जांच के बाद ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया जा रहा था. लेकिन अंतिम समय में हुई इस गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा व्यस्था पर भी सवाल खड़ा हो रहा है.
बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान पूरे राज्य में नकल और फर्जीवाड़े के मामले पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. अब तक 17 मुन्नाभाई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिनमें से बेतिया समेत विभिन्न जिलों से 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस का कहना है कि सभी मामलों की गहन जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.