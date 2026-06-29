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नीट के बाद अब बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली का पर्दाफाश! बेतिया समेत इन जिलों से धरे गए 12 मुन्नाभाई

Bihar Police Constable Exam 2026: बेतिया के विपिन हाई स्कूल परीक्षा केंद्र पर बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करते एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया. परीक्षा खत्म होने से 5 मिनट पहले आरोपी पकड़ा गया. पूरे बिहार में अब तक 17 मुन्नाभाई पर FIR दर्ज और 12 गिरफ्तार किए जा चुके हैं.

Written Bydhananjay DwivediEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 29, 2026, 07:50 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:50 AM IST
नीट के बाद अब बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली का पर्दाफाश! बेतिया समेत इन जिलों से धरे गए 12 मुन्नाभाई
Image Credit: ZEE MEDIASource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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