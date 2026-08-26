/नेपाल में बाढ़ से बिहार में बढ़ी चिंता, बेतिया हाई अलर्ट पर, गंडक किनारे बसे लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील

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Bettiah Flood: नेपाल में आई भारी बाढ़ और जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार में जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है. बेतिया के जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने गंडक बराज समेत निचले इलाकों का निरीक्षण किया. नौतन, बैरिया, योगापट्टी और दियारा क्षेत्रों में प्रशासन की ओर से माइकिंग कराई जा रही है. सीओ, बीडीओ और थाना प्रभारी निचले इलाके में रहने वाले लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे सतर्क रहें और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित एवं ऊंचे स्थानों पर चले जाएं.
जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने बताया कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है. तटबंधों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और निचले इलाकों में SDRF तथा NDRF की टीमों को तैनात किया गया है. वाल्मीकिनगर गंडक बराज के जल अधिग्रहण क्षेत्र में मौजूद पानी के देर रात तक गंडक बराज तक पहुंचने की संभावना है. एहतियातन सभी फाटकों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
डीएम ने बताया कि गंडक बराज तक पानी पहुंचने पर जलप्रवाह अनुमानत, ढाई से तीन लाख क्यूसेक तक हो सकता है, जो गंडक बराज के लिए सामान्य प्रक्रिया के दायरे में है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें. फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. प्रशासन का मुख्य उद्देश्य निचले इलाकों और गंडक नदी के किनारे बसे लोगों को सतर्क रखना और जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है.
नौतन में सीओ और थाना प्रभारी निचले इलाकों में माइकिंग कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं. वहीं, योगापट्टी में सीओ और पुलिस पदाधिकारी सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं. मझौलिया में भी प्रशासन की ओर से माइकिंग कराई जा रही है. डीएम तरनजोत सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें.