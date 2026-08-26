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नेपाल में बाढ़ से बिहार में बढ़ी चिंता, बेतिया हाई अलर्ट पर, गंडक किनारे बसे लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील

Bettiah Flood: नेपाल में भारी बाढ़ और गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बेतिया जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है. डीएम तरनजोत सिंह ने गंडक बराज समेत निचले इलाकों का निरीक्षण किया.

Written Bydhananjay DwivediEdited ByRupak Mishra
Published: Aug 26, 2026, 06:37 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 06:37 PM IST
नेपाल में बाढ़ से बिहार में बढ़ी चिंता, बेतिया हाई अलर्ट पर, गंडक किनारे बसे लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील
Image Credit: नेपाल में बाढ़ से बिहार में बढ़ी चिंता, बेतिया हाई अलर्ट पर

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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