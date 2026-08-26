/नेपाल में बाढ़ से बिहार में बढ़ी चिंता, बेतिया हाई अलर्ट पर, गंडक किनारे बसे लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील

नौतन में सीओ और थाना प्रभारी निचले इलाकों में माइकिंग कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं. वहीं, योगापट्टी में सीओ और पुलिस पदाधिकारी सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं. मझौलिया में भी प्रशासन की ओर से माइकिंग कराई जा रही है. डीएम तरनजोत सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें.