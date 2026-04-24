भारत की बहू बनीं नेपाली महिलाओं को मिलेगी नागरिकता, 1000 रुपये शुल्क देकर ऑनलाइन जमा करना होगा फॉर्म

Bettiah News: भारत सरकार ने इंडो-नेपाल बॉर्डर क्षेत्र की नेपाली मूल की उन महिलाओं को भारतीय नागरिकता देने का फैसला लिया है, जिनकी शादी को 7 साल या उससे अधिक समय हो चुका है. सिकटा प्रखंड में आज 24 अप्रैल के इसके लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया है साथ ही ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे पात्र महिलाओं को पहचान और अधिकार मिल सकें.
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Bettiah News: वैसी महिला जो मूल रूप से नेपाली हो और जिनकी शादी भारतीय मूल में हुआ हो उनके के लिए यह राहत भरी खबर है, खासकर इंडो-नेपाल सीमा क्षेत्र में रहने वाली नेपाली मूल की महिलाओं के लिए बेहद अहम है. भारत सरकार ने ऐसी महिलाओं को भारतीय नागरिकता देने का फैसला लिया है, जिनकी शादी भारतीय नागरिकों से हिए सात साल या उससे अधिक समय हो चुका है. निर्णय लंबे समय से लंबित मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे हजारों महिलाओं को पहचान और अधिकार मिल सकेंगे. इस पहल को लेकर सरकार ने अधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है और ग्रामीण क्षेत्रों में इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए जीविका दीदियों और चौकीदारों की मदद ली जा रही है.
इंडो-नेपाल बॉर्डर स्थित सिकटा प्रखंड के बीडीओ अजीत कुमार रौशन ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के लिए आज 24 अप्रैल को प्रखंड परिसर में विशेष शिविर का आयोजन किया गया है. इस शिविर में वे सभी नेपाली मूल की महिलाएं आवेदन कर सकेंगी, जिनकी शादी भारत में सात साल या उससे पहले हो चुकी है. प्रशासन का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक यह सुविधा पहुंचे और वे आसानी से नागरिकता के लिए आवेदन कर सकें.
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सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध कराई है. इच्छुक महिलाएं साइबर कैफे या सीएससी सेंटर के माध्यम से अपना फॉर्म भर सकती हैं. इसके लिए 1000 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है. इसके अलावा, महिलाएं सीधे प्रखंड कार्यालय पहुंचकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं, जहां उन्हें आवश्यक सहायता दी जाएगी.
इस फैसले से इंडो-नेपाल सीमा क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं में खुशी की लहर है. जिन महिलाओं की शादी को सात साल या उससे अधिक समय हो चुका है, उन्होंने भारत सरकार के इस कदम का स्वागत किया है. उनका कहना है कि अब उन्हें एक नई पहचान मिलेगी और वे गर्व से खुद को भारतीय नागरिक कह सकेंगी. सरकार द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान न केवल कानूनी पहचान देगा, बल्कि महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाएगा.