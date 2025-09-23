Champaran Visit: बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश का चंपारण दौरा कितना अहम है? 20 प्वाइंट में समझें
Champaran Visit: बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश का चंपारण दौरा कितना अहम है? 20 प्वाइंट में समझें

Nitish Kumar Champaran Visit: पीएम मोदी ने जुलाई महीने में मोतिहारी से बिहार को 7200 करोड़ रुपये की सौगात दी थी. अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बारी है. बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चंपारण के लिए अपना खजाना खोल दिया है. सीएम आज पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास करने वाले हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Sep 23, 2025, 08:24 AM IST

सीएम नीतीश कुमार
सीएम नीतीश कुमार

Nitish Kumar Champaran Visit: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चंपारण के लिए अपना खजाना खोल दिया है. सीएम आज (मंगलवार, 23 सितंबर) चंपारण के दौरे पर हैं. इस दौरान वह पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण दोनों जिलों में जाएंगे और वहां हजारों करोड़ रुपये की योजनाओं-परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करने का काम करेंगे. इन योजनाओं से चंपारण के विकास को नई उड़ान मिलेगी. इन योजनाओं में सड़क, पुल, बिजली, पर्यटन और शिक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं. मुख्यमंत्री के आगमन की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. सुरक्षा व्यवस्था की कमान जिलाधिकारी ने खुद अपने हाथों में ले रखी है. आइए जानते हैं कि सीएम का यह दौरा चंपारण के लिए कितना अहम होने वाला है?

  1. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पूर्वी चंपारण में 17 नई विकास योजनाओं का शिलान्यास 482 करोड़ 48 लाख की लागत से करेंगे. वहीं, 145 करोड़ 30 लाख की लागत से 294 योजनाओं का उद्घाटन करने का काम करेंगे. 
  2. इन योजनाओं में रेलवे ओवरब्रिज, पुल, पर्यटन विकास और बिजली लाइन जैसी परियोजनाएं शामिल होंगी. जिन परियोजनाओं का शिलान्यास होना है, उनमें मेहसी-चकिया रेलखंड पर 106 करोड़ 15 लाख की लागत से रेलवे ओवरब्रिज और पहुंच पथ का निर्माण किया जाएगा.
  3. इसके अलावा 72 करोड़ 34 लाख की लागत से पूर्वी चंपारण के ढ़ाका प्रखंड अंतर्गत बलुआ गुआबरी के पास लालबकैया नदी पर एक उच्चस्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण कराया जाएगा. इससे स्थानीय ग्रामीणों को काफी फायदा मिलने वाला है. इस क्षेत्र के लोग काफी लंबे समय से पुल की मांग कर रहे थे. 
  4. वहीं मेहसी प्रखंड में 70 करोड़ 50 लाख की लागत से बढ़ी गंडक नदी पर एक आरसीसी पुल का निर्माण किया जाएगा. यह पुल इब्राहामपुर घाट के नजदीक निर्मित किया जाएगा. इसके अलावा कई धार्मिक स्थलों को भी विकसित करने का काम किया जाएगा.
  5. 54 करोड़ 22 लाख की लागत से अरेराज स्थित सोमेश्वरनाथ मंदिर का पुनर्विकास किया जाएगा. इससे पर्यटन को भी काफी बढ़ावा मिलेगा. इसके अलावा 15 करोड़ 79 लाख रुपये की लागत से सोमेश्वरनाथ मंदिर परिसर और उसके आसपास की सड़कों का निर्माण कराया जाएगा. 
  6. वहीं अरेराज शिव मंदिर से जुड़े फतआ पथ का चौड़ीकरण किया जाएगा. इस काम में 37 करोड़ 68 लाख रुपये की लागत आएगी. इससे मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलेगी.
  7. 10 करोड़ 91 लाख की लागत से दिलावरपुर के कल्याणपुर क्षेत्र में स्थित विद्युत शक्ति उपकेंद्र का निर्माण कराया जाएगा. इसके बनने के बाद क्षेत्र में बिजली की समस्या दूर होगी. ग्रामीण क्षेत्रों को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा.
  8. 9 करोड़ 54 लाख रुपये से गयाघाट क्षेत्र के हरिसिद्धि में भी एक विद्युत शक्ति उपकेंद्र का निर्माण कराया जाएगा. वहीं 16 करोड़ 21 लाख रुपये की लागत से 33 किलोवाट की नई बिजली की तारें बिछाने का काम किया जाएगा. इससे बिजली के तार गिरने से होने वाले हादसों में कमी आएगी.
  9. पूर्वी चंपारण में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाओं का विकसित करने की योजना है. इनमें पिपराकोठी झील का सौंदर्यीकरण शामिल है. इस काम में 14 करोड़ 97 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे.
  10. 14 करोड़ 99 लाख रुपये खर्च करके मोतीझील के तटों को संवारा जाएगा. जिससे लोग यहां सुबह-शाम टहल सकें. इस झील को पर्यटनस्थल के रूप में विकसित किए जाने की योजना है. वहीं 13 करोड़ 10 लाख की लागत से चकिया प्रखंड में स्थित सीताकुंड को विकसित करने की योजना है.
  11. इसके अलावा 13 करोड़ 71 लाख रुपये से धनोती नदी पर एक आरसीसी पुल का निर्माण कराया जाएगा. यह पुल मजुराहां को कोटवा से जोड़ने का काम करेगा. इस जुड़ी सड़क का भी निर्माण इसमें शामिल है.
  12. 14 करोड़ 76 लाख की लागत से ढ़ाका ग्रिड उपकेंद्र में 132 केवी. लाइन वे का निर्माण किया जाएगा. साथ ही चकिया-मोतिहारी और पकड़ीदयाल से ढ़ाका के संचरण लाइन के डबल सर्किट टावर में सेकेंड सर्किट स्ट्रीगिंग का निर्माण होगा.
  13. 5 करोड़ 74 लाख रुपये से चकिया अरेराज और मोतिहारी ग्रिड उपकेंद्रों में चार लाइन वे का निर्माण किया जाएगा. इससे दूर-दराज के गांवों में बिजली पहुंचाने में काफी मदद मिलने वाली है. 
  14. वहीं पश्चिम चंपारण के वाल्मीकिनगर में स्थिति दोन नहर के किनारे-किनारे 93.75 किमी. लंबी एक सड़क का निर्माण किया जाएगा. यह सड़क वाल्मीकिनगर से इनरवा तक जाएगी. इससे गांव वालों को आने-जाने में सहूलियत होगी.
  15. इसके अलावा 145 करोड़ 98 लाख रुपये की लागत से 2x80 MVA क्षमता का 132/33 केवी ग्रिड उपकेंद्र का निर्माण होगा. इसके साथ ही अमवामन (सेनुवरिया), रक्सौल ग्रिड उपकेंद्र में दो 132केवी. लाइन वे और 132केवी. लाइन से संबंधित बिजली की तार बिछायी जाएंगी.
  16. 73 करोड़ 16 लाख की लागत से पश्चिम चंपारण के पथरीघाट से बरवत सेना पथ का चौड़ीकरण किया जाएगा. इस सड़क मार्ग की लंबाई करीब 6.750 किमी होगी. इससे लोगों का आवागमन आसान होगा.
  17. वहीं 53 करोड़ 99 लाख रुपये खर्च करके बेतिया में स्थित महाराजा स्टेडियम को विकसित किया जाएगा. बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए यह बड़ा कदम बताया जा रहा है. इससे युवाओं को बड़ी राहत मिलने वाली है.
  18. वहीं वाल्मीकिनगर में स्थित लव-कुश इको पार्क का सौंदर्यीकरण किया जाएगा. इस काम में 51 करोड़ 54 लाख रुपये खर्च होंगे. 14 करोड़ 99 लाख रुपये खर्च करके मोतीझील के तटों को संवारा जाएगा. 
  19. वहीं पश्चिम चंपारण जिले में उच्च शिक्षा के लिए मधुबनी में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी. इसके निर्माण में 12 करोड़ 45 लाख रुपये खर्च होंगे.
  20. मुख्यमंत्री द्वारा चंपारण रीजन में इन योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए जाने की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. यह सारी योजनाएं आम जनता को प्रभावित करेंगी. कहा जा रहा है कि इसका चुनावों में एनडीए सरकार को फायदा मिल सकता है.

 

nitish kumareast champaran newsWest Champaran news

