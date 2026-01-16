आज बेतिया से नीतीश कुमार करेंगे समृद्धि यात्रा की शुरुआत, रमना मैदान से गूंजेगा विकास का शंखनाद

Nitish Kumar Samriddhi Yatra2026: बेतिया के रमना मैदान से 16 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की शुरुआत होगी. इस दौरान जन संवाद कार्यक्रम, कुमारबाग में बायोगैस प्लांट का शिलान्यास, बियाडा परिसर में उद्यमियों के स्टॉलों का निरीक्षण और 180 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा.
Nitish Kumar Samriddhi Yatra 2026: 16 जनवरी यानी आज से 16वें यात्रा पर निकलेगें बिहार के मुखयमंत्री नीतीश कुमार. इस समृद्धि यात्रा की शुरुआत बेतिया के ऐतिहासिक रमना मैदान करेंगे. इस यात्रा को लेकर जिला प्रशासन और संबंधित विभागों की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. रमना मैदान में भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है और विभिन्न विभागों व योजनाओं से जुड़े स्टॉल लगाए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री यहां विशाल जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जिसमें लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है. इस दौरान राज्य सरकार की विकास योजनाओं और भविष्य की औद्योगिक रणनीति पर सीधा संवाद होगा.
पश्चिम चंपारण में औद्योगिक विकास को मिलेगी रफ्तार
समृद्धि यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पश्चिम चंपारण के कुमारबाग पहुंचकर बायोगैस प्लांट का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. सरकार का लक्ष्य पश्चिम चंपारण को एक मजबूत औद्योगिक हब के रूप में विकसित करना है. मुख्यमंत्री आज करीब 180 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे. इन योजनाओं से क्षेत्र में आधारभूत संरचना, ऊर्जा और रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है.
बियाडा परिसर में उद्यमियों से सीधा संवाद
दोपहर करीब 11:30 बजे मुख्यमंत्री कुमारबाग स्थित बियाडा परिसर पहुंचेंगे, जहां बायोगैस प्लांट का निरीक्षण करेंगे. यहां उद्यमियों द्वारा लगाए गए 26 स्टॉलों का भी मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे. इसके अलावा बियाडा परिसर में संचालित कई औद्योगिक यूनिटों का दौरा कर मुख्यमंत्री उद्यमियों से बातचीत करेंगे. तैयारी पूरी हो चुकी है और महिला उद्यमियों सहित कई उद्योगपति मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर उत्साहित हैं.
रोजगार, स्टार्टअप और महिला सशक्तिकरण पर जोर
उद्यमियों का कहना है कि सरकार के स्टार्टअप जोन से मजदूर भी अब मालिक बन रहे हैं. कई उद्यमियों का वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से लेकर 3 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस यात्रा का मुख्य संदेश है-बिहार को औद्योगिक रूप से विकसित बनाना, एक करोड़ रोजगार के अवसर देना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना. सरकार महिलाओं के लिए विशेष रोजगार सृजन योजनाओं पर भी तेजी से काम कर रही है, जिससे राज्य में समृद्धि का नया दौर शुरू होने की उम्मीद है.
