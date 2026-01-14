Advertisement
Nitish Kumar Yatra: जहां से समृद्धि यात्रा की शुरुआत करने जा रहे CM नीतीश कुमार, वहां चुनाव में NDA का स्कोर कार्ड कैसा था?

Bettiah News: मुख्यंमत्री ने समृद्धि यात्रा की शुरुआत के लिए पश्चिम चंपारण को चुना है. इसके पीछे एक बड़ा सियासी संदेश छिपा है, जो विधानसभा चुनावों से जुड़ा है. इस क्षेत्र की जनता ने इस बार के चुनाव में सीएम नीतीश कुमार पर भरोसा जताते हुए एनडीए को जमकर वोट किया था.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Jan 14, 2026, 10:35 AM IST

सीएम नीतीश कुमार (फाइल फोटो)
सीएम नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

Nitish Kumar Samriddhi Yatra: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी 16 जनवरी से समृद्धि यात्रा निकालने जा रहे हैं. इस यात्रा के जरिए मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का भ्रमण करेंगे और सभी जिलों में सरकारी योजनाओं की जमीनी स्थिति का आंकलन करेंगे. यात्रा का आगाज 16 जनवरी को पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया से होगा, जबकि समापन 24 जनवरी को वैशाली में होगा. यात्रा का यह पहला चरण होगा. इसके बाद दूसरे चरण की तैयारी की जाएगी. पहले चरण का पूरा शेड्यूल भी सामने आ चुका है. इस चरण में मुख्यमंत्री उत्तर बिहार के 9 जिलों का दौरा करेंगे. जहां वे विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लेंगे. मुख्यमंत्री यह जानना चाहते हैं कि जो घोषणाएं उन्होंने प्रगति यात्रा के दौरान की थी, उनकी जमीनी हकीकत क्या है और लोगों को उसका लाभ मिल रहा है या नहीं. यात्रा को लेकर शासन की तरफ से सभी जिलों के प्रशासन को इंतजाम करने को कहा गया है. बता दें कि मुख्यमंत्री इससे पहले भी 15 बार यात्रा निकाल चुके हैं, लेकिन अपनी 16 यात्रा की शुरुआत करने के लिए उन्होंने पश्चिम चंपारण को चुना है. इसके पीछे एक बड़ा सियासी संदेश छिपा है.

दरअसल, पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत में पश्चिम चंपारण जिले के लोगों का बड़ा सहयोग रहा था. इस जिले की जनता ने सीएम नीतीश कुमार पर भरोसा जताते हुए एनडीए को जमकर वोट किया था. इसका नतीजा यह रहा कि पश्चिम चंपारण की कुल 9 सीटों में से 7 पर एनडीए का कब्जा हुआ, जबकि सिर्फ दो सीटें महागठबंधन की झोली में गईं. यहां राजद का खाता नहीं खुला था और महागठबंधन के तहत दोनों सीटें कांग्रेस ने जीती थीं. चुनाव में नीतीश-मोदी की जोड़ी का ऐसा असर देखने को मिला कि एनडीए उम्मीदवारों की जीत का अंतर 20 हजार वोटों से ज्यादा का था, वहीं महज कुछ वोटों से दो सीटें कांग्रेस जीतने में सफल हो गई थी.

बता दें कि इस जिले में रामनगर, बगहा, लौरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया, नरकटियागंज, वाल्मीकिनगर और सिकटा विधानसभा आती हैं. बेतिया में भाजपा की वरिष्ठ नेत्री रेणु देवी ने 22 हजार से ज्यादा वोटों के अंतर से कांग्रेस के वसी अहमद को हराया था. नौतन में भाजपा के नारायण प्रसाद ने कांग्रेस प्रत्याशी अमित कुमार को 22072 वोटों से शिकस्त दी. इसी तरह से लौरिया से भाजपा के विनय बिहारी 26966 मतों से विजयी घोषित हुए. नरकटियागंज से भाजपा के संजय कुमार पांडे 26458 मतों से विजयी रहे. रामनगर से भाजपा के नंदकिशोर राम 35680 मतों के अंतर से विजयी हुए. सिकटा से जेडीयू के समृद्ध वर्मा ने निर्दलीय प्रत्याशी खुर्शीद आलम को हराया था. माले के विधायक रहे वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता तीसरे स्थान पर खिसक गए थे. बगहा में भाजपा के राम सिंह ने कांग्रेस के जयेश मंगल सिंह को पराजित किया था. वहीं वाल्मीकिनगर में कांग्रेस के सुरेंद्र प्रसाद ने जेडीयू के धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह से 1675 मतों को पटकनी दे दी थी. इसी तरह से चनपटिया में कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक रंजन 25वें राउंड के अंतिम गिनती पर 602 मतों के मामूली अंतर से विजयी हुए.

