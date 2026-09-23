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25 साल से साधु बनकर नेपाल में छिपा था कुख्यात डकैत सुरेंद्र ठाकुर, बेतिया पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार

बेतिया पुलिस एक्शन मोड में है. अपराधी अब साधु का भेष बदलकर भी पुलिस की पैनी नजर से बच नहीं सकते. इसी क्रम में 25 साल से साधु बनकर नेपाल में छिपा था कुख्यात डकैत सुरेंद्र ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है.

Written Bydhananjay DwivediEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 23, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 09:37 AM IST
25 साल से साधु बनकर नेपाल में छिपा था कुख्यात डकैत सुरेंद्र ठाकुर, बेतिया पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार
Image Credit: बेतिया: साधु बनकर नेपाल में छिपा था कुख्यात डकैत (जी मीडिया)

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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