/25 साल से साधु बनकर नेपाल में छिपा था कुख्यात डकैत सुरेंद्र ठाकुर, बेतिया पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार

साधु के भेष में रह रहा था नेपाल

डकैत ने अपनी दाढ़ी और बाल बढ़ा लिए थे और साधु का भेष धारण कर लिया था, जिससे पुलिस और स्थानीय लोगों के लिए उसे पहचानना बहुत मुश्किल हो गया था. स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) मनोज कुमार ने डकैत सुरेंद्र ठाकुर को चमुआ चौक पर तब गिरफ्तार किया, जब वह साधु के भेष में था. सुरेंद्र ठाकुर ने पुलिस को बताया कि वह 2001 से नेपाल में साधु के भेष में रह रहा था. उसने यह रूप तब अपनाया था जब 2006 में बलथर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ डकैती का मामला दर्ज हुआ था. डकैत ने पुलिस के सामने यह भी कबूल किया कि उसने कई गंभीर अपराध किए थे.