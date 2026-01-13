Bettiah News: एक बार फिर इंसानी फितरत का शिकार हुआ बेजुबान जानवर, शराब तस्करी में गिरफ्तार हुआ घोड़ा

Bettiah News: बिहार के बेतिया से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां शराब तस्करी के लिए इस बार तस्करों ने इंसान नहीं बल्कि घोड़े का इस्तेमाल किया है. पूरा मामला नौतन थाना क्षेत्र का है. नौतन थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक घोड़े को 29 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है. इस मामले में घोड़े के मालिक को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसकी पहचान रंगलाल यादव के रूप में की गई है. पुलिस ने यह कार्रवाई दियारावर्ती इलाके के मकरी गांव से की, जहां से घोड़ा शराब लेकर गुजर रहा था.

दियारा इलाके में घोड़े से होती थी शराब की तस्करी

बताया जा रहा है कि दियारा इलाके में शराब तस्कर लंबे समय से घोड़े के जरिए शराब की ढुलाई कर रहे थे. तस्करों के घोड़े इतने प्रशिक्षित होते हैं कि वे बिना मालिक के ही शराब को तय गंतव्य तक पहुंचा देते हैं. इससे पहले भी पुलिस दो घोड़ों को शराब के साथ पकड़ चुकी है, लेकिन तब मालिक फरार हो जाते थे. इस बार पुलिस ने पूरी रणनीति के साथ जाल बिछाया और घोड़े के साथ-साथ उसके मालिक को भी रंगे हाथों पकड़ लिया.

थाने में बंद घोड़ा

शराब तस्करी के आरोप में पकड़े गए घोड़े को फिलहाल थाना परिसर में रखा गया है, जबकि उसका मालिक हवालात में बंद है. बताया जा रहा है कि शराब पहुंचाने के बाद घोड़े को चना और गुड़ खाने को मिलता था, लेकिन अब गिरफ्तारी के बाद उसे रूखा-सूखा घास और पुआल ही नसीब हो रहा है. घोड़ा अपने 'गलत काम' की सजा भुगतते हुए थाने में खड़ा नजर आ रहा है, मानो पछतावे में आंसू बहा रहा हो, वहीं उसका मालिक सलाखों के पीछे है.

पुलिस की सख्ती से शराब तस्करों में हड़कंप

बेतिया पुलिस की इस सख्त और सतर्क कार्रवाई से शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है. दियारा इलाके में घोड़े के जरिए शराब तस्करी करने वालों की अब खैर नहीं है. पुलिस लंबे अरसे बाद किसी घोड़े को शराब तस्करी के मामले में उसके मालिक के साथ गिरफ्तार करने में सफल हुई है. पुलिस अब घोड़े को डाट में भेजने की तैयारी कर रही है, जबकि उसके मालिक को जेल भेजा जाएगा. साफ संदेश है कि बेतिया पुलिस शराब तस्करों को किसी भी हाल में बख्शने के मूड में नहीं है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी