Operation Muskaan: 60 लोगों ने उम्मीद छोड़ दिया था, लेकिन फिर अचानक पुलिस की घंटी बजी और चेहरे पर लौट आई मुस्कान

Bettiah News: बिहार के बेतिया में ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक साथ 60 लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है. बेतिया पुलिस ने अभियान के तहत 60 मोबाइल धारकों को उनके खोए हुए या चोरी हुए मोबाइल फोन वापस सौंपे हैं. करीब 15 लाख रुपये मूल्य के मोबाइल उनके असली मालिकों को लौटाए गए. इसके साथ ही अब तक ऑपरेशन मुस्कान के तहत बेतिया पुलिस 425 मोबाइल फोन बरामद कर चुकी है, जिनकी कुल कीमत लगभग 67.30 लाख रुपये बताई जा रही है. इस पहल से लोगों में पुलिस के प्रति भरोसा और बढ़ा है.

SP कार्यालय परिसर में बुधवार को गुम या चोरी हुए मोबाइल फोन उनके मालिकों को सौंपे गए. जैसे ही लोगों को उनका वर्षों से खोया मोबाइल वापस मिला, उनके चेहरों पर खुशी साफ झलकने लगी. SP डॉ. शौर्य सुमन ने बताया कि इस महीने अभियान के तहत 60 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को लौटाया गया है. ये सभी मोबाइल विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी या गुम हुए थे, जिनकी शिकायत संबंधित लोगों ने पुलिस से की थी.

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SP ने आगे बताया कि शिकायत मिलते ही पुलिस की टीम ने तत्काल कार्रवाई शुरू की और आधुनिक तकनीक की मदद से मोबाइल फोन की ट्रैकिंग की गई. बरामद किए गए मोबाइल फोन विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं. पुलिस की आसूचना इकाई लगातार इस दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनका खोया हुआ सामान वापस मिल सके.

गुम हुए मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने खुशी जताई और पुलिस का धन्यवाद किया. उन्होंने बताया कि मोबाइल खोने के बाद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह वापस मिलेगा, लेकिन अचानक पुलिस का फोन आने पर उन्हें बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ. इस अभियान में आसूचना इकाई प्रभारी मनोज कुमार सिंह सहित इंद्रजीत पासवान, सौरभ कुमार, सिपाही राज कुमार, विपिन कुमार और ऋषभ कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही.