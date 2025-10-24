बिहार चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री, MP के CM मोहन यादव ने कही ये बात

Bihar Chunav 2025: बेतिया के मैनाटाड में जदयू उम्मीदवार समृद्ध वर्मा के चुनावी प्रचार में पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पाकिस्तान और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. मुख्यमंत्री ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा की एनडीए की सरकार में भव्य राम मंदिर बना पाकिस्तान के घर में घुस कर भारतीय सैनिकों ने मारा. पाकिस्तान कुत्ते के पूछ के समान है, वह सीधा होने का नाम नहीं ले रहा है. वह लात का देवता है, बात से मानने वाला नहीं है. आज पूरे विश्व में देश का सम्मान बढ़ा है.

'यह मजबूत लोकतंत्र की पहचान'

उन्होंने कहा कि भाजपा ने कश्मीर से धारा 370 हटाया, पूरे देश में कही बवाल नहीं हुआ. राम मंदिर बना कही बवाल नहीं हुआ. यह मजबूत लोकतंत्र की पहचान है. यह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दर्शाता है. बिहार के मुख्यमंत्री विकास पुरुष है, देश पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तरक्की कर रहा है. कांग्रेस और उसके साथियों ने बिहार को धरातल में पहुंचा दिया था. आज बिहार प्रगति के पथ पर है.

'पाकिस्तान कुत्ते की पूछ है'

सीएम मोहन यादव ने कहा कि देश आज पीएम के नेतृत्व में शक्तिशाली बनकर उभरा है. पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के घर में घुस कर जवाब दिया गया. आकाश से, जमीन से हमला किया गय. लेकिन वह कुत्ते का पूंछ है, वह सुधरने वाला नहीं है. मध्य प्रदेश के सीएम मोहन लाल यादव ने जदयू उम्मीदवार समृद्ध वर्मा के तीर छाप पर बटन दबाकर जिताने की अपील की. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे, बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल भी मौजूद रहे.

रिपोर्ट:धनंजय द्विवेदी, बेतिया