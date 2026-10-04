/पश्चिम चंपारण में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे सांसद पप्पू यादव: पीड़ित परिवारों के बीच बांटी राहत सामग्री, केंद्र से विशेष पैकेज की मांग

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Pappu Yadav: पूर्णिया सांसद राजेश कुमार रंजन उर्फ पप्पू यादव ने नौतन प्रखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया. उन्होंने मंगलपुर, शिवराजपुर और फुलियाखाड़ समेत बाढ़ प्रभावित इलाकों का भ्रमण किया. इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया और प्रत्येक पीड़ित परिवार को पांच-पांच सौ रुपये की आर्थिक मदद भी दी. पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और हर संभव मदद का आश्वासन दिया.
इसके बाद पप्पू यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में आई प्रलयंकारी बाढ़ के बावजूद प्रधानमंत्री ने अभी तक एक ट्वीट तक नहीं किया है. भाजपा का कोई राष्ट्रीय नेता इस मुद्दे पर मुंह नहीं खोल रहा है. उन्होंने केंद्र सरकार से बिहार को बाढ़ग्रस्त राज्य घोषित करने और तत्काल पांच हजार करोड़ रुपये का पैकेज देने की मांग की. उन्होंने कहा कि जब तक टूटे हुए सभी तटबंधों का पक्कीकरण नहीं हो जाता, तब तक वह सदन नहीं चलने देंगे. यह बिहार की जनता से उनका वादा है.
पूर्णिया सांसद ने पश्चिम चंपारण के भाजपा सांसद और विधायक पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि नौतन में कांग्रेस नेता अमित गिरी लगातार बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं. पप्पू यादव ने दावा किया कि नौतन की जनता ने भाजपा सांसद और विधायक को क्षेत्र से खदेड़ दिया है. उन्होंने कहा कि जनता की परेशानी के समय जनप्रतिनिधियों को उनके बीच रहकर मदद करनी चाहिए.
पप्पू यादव ने कहा कि जब तक जनता जात-पात और हिंदू-मुसलमान के नाम पर भाजपा के बहकावे में आकर वोट देती रहेगी, तब तक क्षेत्र का यही हाल रहेगा. उन्होंने कहा कि अगर जनता दस हजार रुपये लेकर वोट देगी तो व्यवस्था कैसी होगी. उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से कहा कि किसी भी तरह की परेशानी होने पर कांग्रेस नेता अमित गिरी से संपर्क करें. उन्होंने यह भी कहा कि अमित गिरी आपका बेटा और भाई है, जो हर समय आपकी मदद के लिए मौजूद रहेगा.