/पश्चिम चंपारण में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे सांसद पप्पू यादव: पीड़ित परिवारों के बीच बांटी राहत सामग्री, केंद्र से विशेष पैकेज की मांग

इसके बाद पप्पू यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में आई प्रलयंकारी बाढ़ के बावजूद प्रधानमंत्री ने अभी तक एक ट्वीट तक नहीं किया है. भाजपा का कोई राष्ट्रीय नेता इस मुद्दे पर मुंह नहीं खोल रहा है. उन्होंने केंद्र सरकार से बिहार को बाढ़ग्रस्त राज्य घोषित करने और तत्काल पांच हजार करोड़ रुपये का पैकेज देने की मांग की. उन्होंने कहा कि जब तक टूटे हुए सभी तटबंधों का पक्कीकरण नहीं हो जाता, तब तक वह सदन नहीं चलने देंगे. यह बिहार की जनता से उनका वादा है.