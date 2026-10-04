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पश्चिम चंपारण में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे सांसद पप्पू यादव: पीड़ित परिवारों के बीच बांटी राहत सामग्री, केंद्र से विशेष पैकेज की मांग

Pappu Yadav: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पश्चिम चंपारण के नौतन में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री और आर्थिक मदद दी. उन्होंने केंद्र सरकार से बिहार को बाढ़ग्रस्त राज्य घोषित करने और 5 हजार करोड़ रुपये का पैकेज देने की मांग की.

Written Bydhananjay DwivediEdited ByRupak Mishra
Published: Oct 04, 2026, 11:56 PM IST|Updated: Oct 04, 2026, 11:56 PM IST
पश्चिम चंपारण में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे सांसद पप्पू यादव: पीड़ित परिवारों के बीच बांटी राहत सामग्री, केंद्र से विशेष पैकेज की मांग
Image Credit: पप्पू यादव, सांसद पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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