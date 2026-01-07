Advertisement
Zee Bihar JharkhandBH Bettiah

पटना-बेतिया का सफर होगा आसान: NH-139W के लिए जमीन अधिग्रहण अंतिम चरण में, एक महीने में पूरा होगा काम

Bettiah Patna Four Lane: माना जा रहा है कि जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो जाने के बाद बेतिया पटना फोरलेन के निर्माण कार्य में तेजी आ सकती है. इस हाइवे के बन जाने से बेतिया से पटना जाना बहुत ही आसान हो जाएगा. 

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Jan 07, 2026, 02:53 PM IST

पटना बेतिया फोरलेन के लिए जमीन अधिग्रहण का काम अंतिम चरण में है (Photo Credit: Gemini AI)
Patna Bettiah Four Lane: राजधानी पटना से बेतिया के लिए बनने वाली नई ग्रीनफील्ड नेशनल हाइवे 139 के लिए जमीन अधिग्रहण का काम अंतिम चरण में है. अधिकारियों का कहना है कि एक महीने में जमीन अधिग्रहण का काम संपन्न हो जाएगा. अभी कैंप लगाकर रैयतों के दस्तावेज सत्यापन और मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. जमीन अधिग्रहण का काम संपन्न होने के बाद इस नेशनल हाइवे के निर्माण में तेजी आ जाएगी. 

जमीन अधिग्रहण के बदले अब तक 4.96 करोड़ रुपये का भुगतान रैयतों को कर दिया गया है. इस महीने के अंत तक बाकी बचा भुगतान भी कर दिया जाएगा. इस हाइवे के लिए पूर्वी चंपारण जिले के 34 मौजा में 199.9 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है.

READ ALSO: सड़क किनारे की जमीन होगी 'सोना': अब कॉमर्शियल श्रेणी में आएंगी ग्रामीण सड़कें

पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर प्रखंड के रास्ते यह हाइवे पश्चिम चंपारण में प्रवेश करने वाला है. बेतिया से पहाड़पुर, अरेराज, हरसिद्धि, संग्रामपुर और केसरिया प्रखंड होते हुए यह हाइवे साहेबगंज के रास्ते पटना तक जाएगी. 

बेतिया से पटना फोरलेन बन जाने से पश्चिम चंपारण सीधे पटना से जुड़ जाएगा. अभी बेतिया से छपवा, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर होते हुए पटना जाना होता है, लेकिन इस हाइवे के चालू हो जाने से बिना मोतिहारी और मुजफ्फरपुर गए सीधे पटना के लिए रवाना हो सकते हैं. 

इस हाइवे के लिए केसरिया, संग्रामपुर और हरसिद्धि प्रखंड के 20 मौजा में रैयतों से जरूरी कागजात इकट्ठा किए गए. दूसरी ओर पहाड़पुर से अरेराज के बीच 13 मौजा में दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया गया. 

पूर्वी चंपारण के जिला भू अर्जन पदाधिकारी विकास कुमार सिंह का कहना है कि जमीन अधिग्रहण का काम अंतिम चरण में है और एक माह में इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है.

