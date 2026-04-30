Patna Bettiah Four Lane और Expressway के लिए 7 दिन में मुआवजा देने का वादा, DM तरनजोत सिंह खुद कर रहे जांच

Patna Bettiah Four Lane: बेतिया के नौतन में किसानों के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजा शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में डीएम तरनजोत सिंह खुद मौजूद रहे और एक-एक किसान के कागजात की व्यक्तिगत रूप से जांच की. जिला प्रशासन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को लेकर युद्ध स्तर पर काम कर रहा है. पटना-बेतिया फोरलेन और गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजा प्रक्रिया को तेज किया गया है, जिसके तहत लगातार विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं.

डीएम तरनजोत सिंह सभी शिविरों में स्वयं शामिल होकर किसानों से सीधे बात कर रहे हैं. जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि भूमि अधिग्रहण के बाद सात दिन के अंदर किसानों को मुआवजा उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराया जाए. उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

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भारत माला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजा प्रक्रिया को और तेज कर दिया गया है। चनपटिया और नौतन अंचल कार्यालय परिसर में आयोजित विशेष शिविर में कुल 70 एलपीसी उपलब्ध कराए गए, जिनमें से 31 रैयतों ने मुआवजा भुगतान के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा किया। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि पात्र रैयतों को एक सप्ताह के भीतर उनके बैंक खाते में राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी.

डीएम तरनजोत सिंह ने बताया कि शिविर में 100 नए एलपीसी आवेदन भी प्राप्त हुए हैं, जिन्हें निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया है. उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अपना एलपीसी समय पर जमा करें, ताकि सात दिन के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके. जिला प्रशासन सभी अंचलों में ऐसे शिविर आयोजित कर रहा है और डीएम स्वयं हर शिविर का निरीक्षण कर किसानों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, जिससे मुआवजा प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बनी रहे.