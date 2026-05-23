चंपारण को मोदी सरकार की नई सौगात, लौरिया-नौतन-अरेराज रेल लाइन के निर्माण को मिली मंजूरी

Champaran Rail Project: लौरिया-नौतन-अरेराज नई रेल लाइन परियोजना के महा सर्वेक्षण को मंजूरी मिलने से पश्चिम चंपारण में विकास की नई उम्मीद जगी है. 87.87 किमी लंबी प्रस्तावित रेल लाइन कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ते हुए आवागमन, व्यापार, शिक्षा और रोजगार को नई रफ्तार देगी.
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Champaran Rail Project: बिहार के लौरिया,नौतन और अरेराज नई रेल लाइन परियोजना के महा सर्वेक्षण को स्वीकृति मिलना पूरे चंपारण और आसपास के क्षेत्रों के लिए गर्व और खुशी का विषय है. लगभग 87.87 किलोमीटर लंबी यह प्रस्तावित रेल लाइन नरकटियागंज, ब्यासपुर, लौरिया, जोगापट्टी, बैरिया, नौतन एवं पहाड़पुर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ते हुए अरेराज में हाजीपुर-सुगौली रेल लाइन से जुड़ेगी. इस परियोजना के शुरू होने से क्षेत्र में आवागमन को नई गति मिलेगी और लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी. साथ ही व्यापार, शिक्षा, रोजगार और क्षेत्रीय विकास के नए द्वार भी खुलेंगे, जिससे लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है.
यह परियोजना लंबे समय से क्षेत्र की जनता की एक महत्वपूर्ण मांग रही है. स्थानीय लोगों के साथ-साथ कई जनप्रतिनिधियों ने भी समय-समय पर इस विषय को सरकार और संबंधित विभागों के समक्ष मजबूती से रखा. वर्षों से चली आ रही जनभावना और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में प्रयास किए गए, जिसका सकारात्मक परिणाम अब सामने आया है.
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जनभावनाओं का सम्मान करते हुए इस महत्वपूर्ण कार्य को मंजूरी देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव एवं बिहार सरकार के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया जाता है. यह निर्णय क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने वाला साबित होगा.
डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में बिहार और चंपारण लगातार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है. आधारभूत संरचनाओं के विस्तार और जनहितकारी योजनाओं के माध्यम से राज्य में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे लोगों की उम्मीदें और विश्वास दोनों मजबूत हुए हैं.