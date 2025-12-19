सोती रही पुलिस, कटते रहे एटीएम: बेतिया में एक ही रात दो जगहों पर लाखों की चोरी से हड़कंप

Bettiah News: बेतिया में एक बार फिर चोरों ने पुलिस की रात्रि गश्ती व्यवस्था को चुनौती देते हुए एक ही रात में दो अलग-अलग जगहों पर एटीएम काटकर भीषण चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, इस सनसनीखेज घटना के बाद जिले की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की रात्रि गश्ती पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. चोरों ने घंटों तक गैस कटर से एटीएम काटे, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी. जानकारी के अनुसार, बेतिया के आलोक भारती चौक और नौतन थाना क्षेत्र के गहरी चौक स्थित एटीएम को चोरों ने निशाना बनाया.

शातिर चोरों ने पहले एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरों पर ब्लैक स्प्रे मार दिया, ताकि चोरी की पूरी वारदात कैमरे में कैद न हो सके. इसके बाद चोरों ने बड़े ही आराम से एटीएम के अंदर प्रवेश किया और गैस कटर की मदद से मशीन को काटकर उसमें रखे कैश पर हाथ साफ कर दिया. बताया जा रहा है कि दोनों एटीएम से लाखों रुपये की चोरी हुई है.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, डॉग स्क्वायड और एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम पहुंची और जांच शुरू कर दी गई. पुलिस आसपास के इलाकों में लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि चोरों की पहचान की जा सके. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चोरी की घटना रात में करीब एक बजे के आसपास की है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि रात्रि गश्ती प्रभावी होती, तो इतनी बड़ी वारदात को रोका जा सकता था. एक साथ दो जगहों पर एटीएम चोरी होने से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजिमी है. वहीं पुलिस का दावा है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और जल्द ही शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. अधिकारियों के मुताबिक, दोनों एटीएम में हाल ही में कैश डाला गया था, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है. फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी हुई है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी