बेतिया में जमीन मापी करने गई टीम पर हमला, CO और थानेदार समेत 5 घायल

Bihar News: बेतिया में जमीन मापी करने गई प्रशासन की टीम पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया. हमले में अंचल अधिकारी थानाध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए. घायलों का लौरिया पीएचसी में इलाज चल रहा है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 03, 2026, 07:04 PM IST

Bettiah News: बेतिया के लौरिया थाना अंतर्गत दुबौलिया गांव में जमीन मापी करने गई प्रशासन के टीम पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया. हमले में अंचल अधिकारी थानाध्यक्ष समेत पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए. सभी का लौरिया पीएचसी में इलाज चल रहा है. उपद्रवियों ने अपने ही घरो में लगा दिया. पुलिस प्रशासन पर हमला बोल दिया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गया. 

बता दें कि दुबौलिया गांव में सीओ दलबल के साथ दुबारा मापी और अतिक्रमण हटाने गए थे, जहां ग्रामीणों का भारी विरोध का सामना करना पड़ा, देखते ही देखते मापी बेदखली की कार्रवाई हिंसक रूप धारण कर लिया.

अंचलाधिकारी नीतीश कुमार सेठ ने बताया कि डीसीएलआर के आदेश पर दुबौलिया गांव में जमीन मापी करने प्रशासन की टीम पहुंची थी, तभी असमाजिक तत्वों ने घरों में आग लगा प्रशासन पर हमला बोल दिया. घायलों में अंचलाधिकारी नीतीश कुमार सेठ थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा सिपाही निशी कुमारी अन्य घायल हो गए.

सीओ ने बताया कि सभी घायलों का लौरिया पीएचसी में इलाज कराया गया. बहुत जल्द फिर मापी कराया जाएगा. मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है. दर्जनों उपद्रवियों को चिन्हित किया गया है उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

