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'कोचिंग माफिया ही कराते हैं पेपर लीक...' खान सर विवाद के बीच प्रशांत किशोर का बड़ा बयान

खान सर विवाद के बीच प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि देश में पेपर लीक होने का कारण कोचिंग संस्थान है. पेपर लीक कराने के लिए कोचिंग संस्थान कोई भी कीमत देने को तैयार रहते हैं, ताकि उनका कोचिंग संस्थान फल फूल सके.

Written By  dhananjay Dwivedi|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: Jun 05, 2026, 09:00 PM IST

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खान सर विवाद के बीच प्रशांत किशोर का बड़ा बयान
खान सर विवाद के बीच प्रशांत किशोर का बड़ा बयान

बिहार में 'जन सुराज' अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पेपर लीक मामलों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. पश्चिम चम्पारण के बेतिया पहुंचे प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर कोचिंग संस्थानों को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्हें पेपर लीक की मुख्य वजह बताया है. उन्होंने आरोप लगाया कि अपने व्यवसाय को चमकाने और बाजार में दबदबा बनाए रखने के लिए कोचिंग संस्थान किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं. बता दें कि उनका ये बयान ऐसे समय में आया है, जब फैसल खान उर्फ खान सर चर्चा का विषय बने हुए हैं.

कोचिंग संस्थानों के फलने-फूलने का जरिया है 'पेपर लीक'
प्रशांत किशोर ने कहा कि देश में पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं के पीछे कोचिंग माफियाओं का बड़ा हाथ है. उन्होंने कहा कि पेपर लीक कराने के लिए कोचिंग संस्थान कोई भी बड़ी से बड़ी कीमत देने को तैयार रहते हैं. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनके संस्थान से जुड़े छात्र टॉप कर सकें और बाजार में उनके कोचिंग का नाम हो. इसी साठगांठ की बदौलत आज देश में कोचिंग संस्थान फल-फूल रहे हैं.

यह भी पढ़ें: पवन सिंह की 'तपस्या' रंग लाई; संजय मयूख, अनिल ठाकुर और शीला पंडित भी मैदान में

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आगे भी ऐसा होता रहेगा पेपर लीक- प्रशांत किशोर
हाल के वर्षों में हुई परीक्षाओं का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने चेताया कि यह समस्या थमने वाली नहीं है. उन्होंने कहा कि दो साल पहले भी नीट (NEET) का पेपर लीक हुआ था, इस बार भी हुआ है और आगे भी ऐसा होता रहेगा. जब तक सरकार इन कोचिंग संस्थानों के प्रभाव और उनके सिंडिकेट को कम नहीं करेगी, तब तक पूरी व्यवस्था को सुधारना नामुमकिन है. पेपर लीक तब तक होता रहेगा, जब तक शिक्षा व्यवस्था पर इन संस्थानों का दबदबा कायम रहेगा.

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