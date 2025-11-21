Advertisement
फिर यात्रा पर निकलेंगे प्रशांत किशोर, बोले- 10-10 हजार रुपये पाने वाली महिलाओं को 2-2 लाख दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे

Prashant Kishor Sankalp Yatra: प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद भितिहरवा गांधी आश्रम में एक दिन का मौनव्रत किया. शुक्रवार को मौन व्रत तोड़ते हुए प्रशांत किशोर ने अपनी सारी संपत्ति जनसुराज पार्टी के नाम करने की बात कही.

बिहार विधानसभा चुनाव, 2025 में करारी हार के बाद जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भितिहरवा गांधी आश्रम में एक दिन का मौन व्रत किया. अब उन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ते हुए नीतीश कुमार की सरकार को निशाना बनाया है. प्रशांत किशोर ने बताया कि 15 जनवरी से वे बिहार में संकल्प यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं. इस यात्रा का उद्देश्य होगा- जिन महिलाओं को 10-10 हजार रुपये सरकार ने दिया है, उनको 2-2 लाख रुपये दिलवाना. संकल्प यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर और जन सुराज पार्टी की टीम बिहार के 1,18,000 वार्ड में उन महिलाओं से मिलेगी, जिनको 10-10 हजार रुपये मिल चुके हैं. उनसे फॉर्म भरवाया जाएगा और दो लाख रुपये दिलवाने का काम किया जाएगा. इसके लिए एक से डेढ़ साल तक जन सुराज पार्टी संकल्प यात्रा अभियान चलाएगी. 

प्रशांत किशोर ने बताया, मैं फिर पांच साल बिहार में जनता की लड़ाई लड़ते रहूंगा. मैं अपनी कमाई का पूरा पैसा लगाकर बिहार में रहूंगा. मैं बिहार में उनलोगों से एक-एक हजार की मदद मांग रहा हूं, जो जनसुराज से जुड़े हैं. प्रशांत किशोर ने ऐलान किया, मैं अपनी 20 साल की सारी कमाई जन सुराज को डोनेट कर रहा हूं. सिर्फ दिल्ली वाला घर छोड़ मैं सारी संपत्ति जन सुराज को डोनेट करने जा रहा हूं.

सरकार पर हमला बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, नीतीश की कैबिनेट में जितने भी मंत्री बनाए गए हैं, वे सभी अपराधी छवि वाले नेता हैं. जो पढ़े-लिखे तक नहीं हैं, उनको भी मंत्री बनाया गया है. यही , जिनके पिता सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनके बेटे को भी मंत्री बनाया गया है. बिना चुनाव लड़े लोगों को भी मंत्री बनाया गया है. 

उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश मंत्रिमंडल भ्रष्टाचारियों का मंत्रिमंडल है. ऐसे-ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है, जिस पर भ्रष्टाचार, अपराध के आरोप हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को यह बता दिया है कि हमने वोट खरीदकर सरकार बनाया है और अब अपनी मर्जी से सरकार चलाएंगे, लेकिन जन सुराज़ जनता की लड़ाई सड़क पर लड़ती रहेगी.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी, बेतिया

