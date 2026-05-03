Bagaha News: कुख्यात पुट्टू मिश्रा हत्याकांड में नामजद आरोपी राजू खान का सरेंडर, पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी

Puttu Mishra Murder Case: बगहा के चर्चित संजीव मिश्रा उर्फ पुट्टू मिश्रा हत्याकांड में नामजद आरोपी राजू खान ने शनिवार (02 मई) को व्यवहार न्यायालय बगहा में आत्मसमर्पण कर दिया है. बताया जा रहा है कि आरोपी राजू खान अपने अधिवक्ता एकराम हुसैन के साथ एसडीजेएम कोर्ट में पेश हुआ, जहां उसने कोर्ट के समक्ष अपना विधिवत सरेंडर किया. पुलिस के मुताबिक घटना के बाद से ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस का शिकंजा बढ़ते देख आरोपी राजू खान ने खुद ही न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया.

बता दें कि बीते सोमवार (27 अप्रैल) की देर शाम को रामनगर थाना क्षेत्र के फुलकौल में कुख्यात अपराधी पुट्टू मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड में राजू खान और छोटे खान के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया है. छोटे खान को पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन छौघरिया निवासी राजू खान अभी तक फरार था. अब उसने खुद की न्यायालय के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है. बताया जा रहा है कि सरेंडर के बाद न्यायालय ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया, क्योंकि मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी.

ये भी पढ़ें- बिहार में अपराधियों का तांडव, पटना में दंपति पर हमला और बेगूसराय में युवक की हत्या

Add Zee News as a Preferred Source

इस संबंध में रामनगर एसडीपीओ रागिनी कुमारी ने बताया कि घटना के बाद से ही पुलिस लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सक्रिय है और आरोपियों के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है. उन्होंने यह भी बताया है कि इस मामले में एक राजू खान पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. छोटे खान की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और दोनों को जेल भेजा जा चुका है. ऐसे में यह राजू खान-2 की तीसरी गिरफ्तारी मानी जाएगी. पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर शेष तीन शूटरों की तलाश जारी है. इसी क्रम में दबाव बढ़ने पर एक आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर किया है.

माना जा रहा है कि बिहार में सम्राट सरकार के एनकाउंटर एक्शन को लेकर अपराधी नतमस्तक हो रहे हैं. इस केस में अभी दो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है. रामनगर की एसडीपीओ ने बताया कि आरोपी को जल्द ही पुलिस की ओर से रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी ताकि अन्य फरार दो आरोपियों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके. बता दें कि जमीनी विवाद के दौरान आपसी वर्चस्व में हुए इस पुट्टू मिश्रा हत्याकांड में रामनगर पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटी है.