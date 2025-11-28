दिव्यांग नाबालिग से दुष्कर्म, बेतिया व्यवहार न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष की सश्रम सजा

Bettiah News: खबर बेतिया से है, जहां दिव्यांग नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को बेतिया व्यवहार न्यायालय ने 20 वर्ष का सश्रम सजा सुनाई है. 50 हजार का जुर्माना भी सुनाया है. पूरा मामला योगापट्टी थाना कांड संख्या 444/22 की है. अभियुक्त रामजी शाह एक नाबालिग दिव्यांग लड़की को पैसे की लालच देकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.

बेतिया व्यवहार न्यायालय के पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार को कांड का दोषी पाते हुए 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार का जुर्माना का भी आदेश दिए. सजायाफ्ता रामजी शाह अपने ही गांव के दिव्यांग नाबालिग के साथ 17 अगस्त 2022 को दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. नाबालिग बच्ची खाना लेकर घर जा रही थी, तभी दुष्कर्मी रामजी शाह उसे जबरन पकड़ ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. साथ ही उसे धमकी दी कि वह किसी को न बताएं.

बच्ची जब घर पहुंची तो लहूलुहान थी. नाबालिग की मां ने उससे पूछा तो उसने सारी बात बताई. पीड़िता की मां ने योगापट्टी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई. स्पीड ट्रायल के माध्यम से न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने आज अभियुक्त को दोषी पाते हुए 20 वर्ष की कठोर सजा सुनाई है. वही पीड़िता को बिहार सरकार प्रतिकार के तहत तीन लाख देने का आदेश जारी किया है. लोक अभियोजक जय शंकर तिवारी ने बताया है कि मामले में अभियुक्त को न्यायालय ने दोषी पाया और 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

