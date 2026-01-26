उधार पेट्रोल से इनकार बना बवाल: बेतिया के पेट्रोल पंप पर बदमाशों का तांडव, कर्मियों को पीट-पीटकर किया लहूलुहान, CCTV में कैद दबंगई

Bettiah News: बेतिया से अजब-गजब और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां उधार पेट्रोल नहीं देने पर दबंग बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मियों की जमकर पिटाई कर दी. यह सनसनीखेज घटना मझौलिया थाना क्षेत्र के सेंवरिया पेट्रोल पंप की है, जिसने इलाके के व्यवसायियों में भय का माहौल पैदा कर दिया है. मिली जानकारी के अनुसार, देर शाम बाइक से पेट्रोल पंप पर पहुंचे कुछ युवक कर्मियों से उधार पेट्रोल की मांग करने लगे. पंप कर्मी ने नियमों का हवाला देते हुए उधार पेट्रोल देने से इनकार कर दिया. इसी बात से नाराज होकर युवकों ने पहले बहस की और फिर फोन कर अपने अन्य साथियों को मौके पर बुला लिया. कुछ ही देर में कई युवक वहां पहुंचे और पेट्रोल पंप कर्मियों पर लाठी-डंडों व हाथों से हमला कर दिया.

हमले में दो पेट्रोल पंप कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पीड़ित कर्मियों का कहना है कि बदमाश युवक जबरन उधार पेट्रोल लेने का दबाव बना रहे थे और मना करने पर सामूहिक रूप से हमला कर दिया गया. मारपीट की पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें बदमाशों की दबंगई साफ तौर पर देखी जा सकती है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सभी आरोपियों की पहचान कर ली है. इस संबंध में एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया कि मारपीट में शामिल सभी युवकों की पहचान हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

इस घटना के बाद इलाके के पेट्रोल पंप संचालकों और अन्य व्यवसायियों में दहशत का माहौल है. लोगों का कहना है कि अगर उधार नहीं देने पर इस तरह की हिंसा होगी, तो व्यवसाय करना मुश्किल हो जाएगा। स्थानीय लोगों ने पुलिस से आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी