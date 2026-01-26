Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3086326
Zee Bihar JharkhandBH Bettiah

उधार पेट्रोल से इनकार बना बवाल: बेतिया के पेट्रोल पंप पर बदमाशों का तांडव, कर्मियों को पीट-पीटकर किया लहूलुहान, CCTV में कैद दबंगई

Bettiah News: बेतिया के मझौलिया थाना क्षेत्र स्थित सेंवरिया पेट्रोल पंप पर उधार पेट्रोल नहीं देने पर बदमाश युवकों ने कर्मियों की जमकर पिटाई कर दी. मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है. घटना में दो कर्मी घायल हुए हैं, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 26, 2026, 06:21 AM IST

Trending Photos

उधार पेट्रोल से इनकार बना बवाल: बेतिया के पेट्रोल पंप पर बदमाशों का तांडव, कर्मियों को पीट-पीटकर किया लहूलुहान, CCTV में कैद दबंगई
उधार पेट्रोल से इनकार बना बवाल: बेतिया के पेट्रोल पंप पर बदमाशों का तांडव, कर्मियों को पीट-पीटकर किया लहूलुहान, CCTV में कैद दबंगई

Bettiah News: बेतिया से अजब-गजब और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां उधार पेट्रोल नहीं देने पर दबंग बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मियों की जमकर पिटाई कर दी. यह सनसनीखेज घटना मझौलिया थाना क्षेत्र के सेंवरिया पेट्रोल पंप की है, जिसने इलाके के व्यवसायियों में भय का माहौल पैदा कर दिया है. मिली जानकारी के अनुसार, देर शाम बाइक से पेट्रोल पंप पर पहुंचे कुछ युवक कर्मियों से उधार पेट्रोल की मांग करने लगे. पंप कर्मी ने नियमों का हवाला देते हुए उधार पेट्रोल देने से इनकार कर दिया. इसी बात से नाराज होकर युवकों ने पहले बहस की और फिर फोन कर अपने अन्य साथियों को मौके पर बुला लिया. कुछ ही देर में कई युवक वहां पहुंचे और पेट्रोल पंप कर्मियों पर लाठी-डंडों व हाथों से हमला कर दिया.

हमले में दो पेट्रोल पंप कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पीड़ित कर्मियों का कहना है कि बदमाश युवक जबरन उधार पेट्रोल लेने का दबाव बना रहे थे और मना करने पर सामूहिक रूप से हमला कर दिया गया. मारपीट की पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें बदमाशों की दबंगई साफ तौर पर देखी जा सकती है.

ये भी पढ़ें: बगहा पुलिस ने मानव तस्करी रैकेट का किया भंडाफोड़, तीन नाबालिग लड़कियां रेस्क्यू

Add Zee News as a Preferred Source

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सभी आरोपियों की पहचान कर ली है. इस संबंध में एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया कि मारपीट में शामिल सभी युवकों की पहचान हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

इस घटना के बाद इलाके के पेट्रोल पंप संचालकों और अन्य व्यवसायियों में दहशत का माहौल है. लोगों का कहना है कि अगर उधार नहीं देने पर इस तरह की हिंसा होगी, तो व्यवसाय करना मुश्किल हो जाएगा। स्थानीय लोगों ने पुलिस से आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

 

TAGS

Bettiah news

Trending news

Rajan Ji Maharaj
सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे: राजन जी की सुरीली आवाज में गूंजी अयोध्या की महिमा
Bettiah news
उधार पेट्रोल से इनकार बना बवाल: बेतिया के पेट्रोल पंप पर बदमाशों का तांडव
Bihar News
Good News: नोएडा की हाईटेक फैक्ट्री में आधुनिक ट्रेनिंग लेंगे बिहार के युवा
Bihar News
गणतंत्र दिवस पर बिहार के 11 मुखिया को केंद्र से मिला आमत्रण, बनेंगे विशिष्ट अतिथि
Patiram Manjhi
सारंडा मुठभेड़ में मारे गए नक्सली पतिराम मांझी का शव परिजनों को किया गया सुपुर्द
Samastipur News
समस्तीपुर और बाढ़ में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, दोनों जगह पलटा ट्रैक्टर
Munger News
मुंगेर में नाबालिग ने समलैंगिक संबंध बनाने से किया इनकार, तो लड़की ने कर दी हत्या
Padma Shri Award 2026
बिहार के तीन हस्तियों भारत सिंह भारती, गोपाल जी त्रिवेदी और विश्वबंधु को पद्मश्री
Padma Awards 2026
Padma Awards 2026: दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण
Jharkhand news
गणतंत्र दिवस पर झारखंड पुलिस के 12 अधिकारियों को मिलेगा राष्ट्रीय पदक