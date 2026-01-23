Advertisement
Bettiah News: साहब हो तो ऐसा! सालों से न्याय के लिए भटक रही मीना देवी के लिए 'मसीहा' बने एसपी डॉ. शौर्य सुमन, 3 घंटे में दिलाया पैसा

Bettiah News: बेतिया एसपी डॉ. शौर्य सुमन के जनता दरबार में एक गरीब पीड़ित महिला को महज तीन घंटे के भीतर न्याय मिल गया. कोचिंग संस्थान द्वारा की गई ठगी के मामले में बेतिया पुलिस की त्वरित कार्रवाई से महिला को 60 हजार रुपये वापस मिले, जिससे आम लोगों में पुलिस के प्रति भरोसा फिर से जगा है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 23, 2026, 06:22 AM IST

Bettiah News: बेतिया पुलिस ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अगर प्रशासन में इच्छाशक्ति और संवेदनशीलता हो तो पीड़ितों को तत्काल न्याय दिलाया जा सकता है. बेतिया एसपी डॉ. शौर्य सुमन के जनता दरबार में पहुंची एक गरीब और लाचार महिला को महज तीन घंटे के भीतर न्याय मिल जाना इसकी सबसे बड़ी मिसाल है. वर्षों से थाना के चक्कर काट रही महिला की फरियाद जब सीधे बेतिया एसपी तक पहुंची, तो मामले में तत्काल कार्रवाई हुई और महिला को न्याय मिला. यह कार्य आम लोगों के बीच कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन पर फिर से भरोसा कायम करने वाली साबित हो रही है.

कोचिंग संस्थान पर फर्जीवाड़े का आरोप
पीड़ित महिला मीना देवी ने बताया कि उनके बेटे आदित्य कुमार का वर्ष 2025 में जॉब फॉर गारंटी योजना के तहत एक कोचिंग संस्थान में दाखिला कराया गया था. इसके एवज में कोचिंग संस्थान ने 70 हजार रुपये लिए थे. लेकिन दो महीने बाद आदित्य ने कोचिंग छोड़ दी. जब मीना देवी ने दो महीने की फीस काटकर बाकी रकम लौटाने की मांग की तो कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर अमित कुमार ने पैसा वापस करने से साफ इनकार कर दिया.

थाना के चक्कर काटती रही पीड़िता, नहीं मिली सुनवाई
न्याय की आस में मीना देवी 2025 से लगातार कालीबाग थाना का चक्कर लगाती रहीं, लेकिन उनकी फरियाद कहीं नहीं सुनी गई. आखिरकार हिम्मत जुटाकर वह एसपी डॉ. शौर्य सुमन के जनता दरबार में पहुंचीं और अपनी गरीबी व मजबूरी की कहानी सुनाई. महिला की हालत देखकर एसपी का दिल पसीज गया और उन्होंने तुरंत मीना देवी को बानूछापर थानाध्यक्ष मिथलेश कुमार के पास भेज दिया.

 60 हजार रुपये वापस मिलने पर छलके आंसू
थानाध्यक्ष मिथलेश कुमार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए फर्जीवाड़ा करने वाले कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर को थाना बुलाया और महज तीन घंटे के भीतर कोचिंग संस्थान ने महिला को 60 हजार रुपये वापस कर दिए. हाथों में पैसे लेकर मीना देवी की आंखों में आंसू थे और वह एसपी को धन्यवाद देती नजर आईं. इस पूरे मामले में बेतिया एसपी डॉ. शौर्य सुमन की संवेदनशीलता और जनता दरबार की प्रभावशीलता ने एक बार फिर आम जनता के बीच पुलिस के प्रति विश्वास की नई उम्मीद जगा दी है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

TAGS

Bettiah news

Trending news

Bettiah news
साहब हो तो ऐसा! मीना देवी के लिए 'मसीहा' बने एसपी शौर्य सुमन, 3 घंटे में मिला न्याय
Bihar News
