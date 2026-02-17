Bettiah News: बेतिया-कुमारबाग रेलखंड पर दोहरीकरण का काम पूरा, अब दिल्ली-मुंबई की तरह फर्राटा भरेंगी ट्रेनें

Bettiah News: समस्तीपुर रेल मंडल के बेतिया-कुमारबाग रेलखंड पर दोहरीकरण का काम अब पूरा हो चुका है, जिसका आज (17 फरवरी) सीआरएस और डीआरएम ने निरीक्षण किया.
Bettiah News: समस्तीपुर रेल मंडल के अंतर्गत बेतिया से कुमारबाग तक के महत्वपूर्ण रेलखंड पर दोहरीकरण का कार्य पूरा हो गया है. रेलखंड पर दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों की तरह तेज गति से ट्रेनें गुजर सकेंही. आज (17 फरवरी) सीआरएस गुरु प्रकाश और डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा ने ट्रॉली में बैठकर नवनिर्मित ट्रैक का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान ट्रैक पर ट्रेन चलाकर उसकी गति का परीक्षण किया, जो सफल रहा. इस दौरान अधिकारियों ने बेतिया रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया और कार्यों के शुभारंभ से पूर्व पूजा-अर्चना की.
क्षेत्रीय रेलवे विकास की दिशा में अहम कदम
इस दौरान डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा ने कहा कि इस रेलखंड का दोहरीकरण कार्य क्षेत्रीय रेलवे विकास की दिशा में एक अहम कदम है. मुजफ्फरपुर से कपरपुरा तक और बेतिया से कुमारबाग रेलखंड पर दोहरीकरण का कार्य पूरा हो गया है. वहीं, मझौलिया से बेतिया और खरपोखरा से बगहा खंड में कार्य अभी जारी है, जिसे मार्च माह तक पूरा किए जाने की उम्मीद है, फिर सीआरएस निरीक्षण कराया जाएगा. इन सभी खंडों के पूर्ण होने पर समस्तीपुर से वाल्मीकिनगर तक पूरे रेलखंड का दोहरीकरण हो जाएगा. दोहरीकरण से ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, परिचालन अधिक सुचारु हो सकेगा, जिससे यात्रियों को भी राहत मिलेगी. इसी के साथ मालगाड़ियों के संचालन में भी तेजी आएगी, जिससे क्षेत्रीय व्यापार को लाभ मिलेगा.
अधिकारियों ने बेतिया स्टेशन पर नवनिर्मित फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) का निरीक्षण किया, जिसके जल्द उद्घाटन की संभावना जताई जा रही है. लगभग 12 मीटर चौड़ा यह फुट ओवर ब्रिज समस्तीपुर जोन के बड़े पुलों में शामिल होगा और इसके निर्माण से यात्रियों को प्लेटफॉर्म बदलने में आसानी होगी. इस दौरान अधिकारियों ने यह भी बताया कि आने वाले समय में बेतिया स्टेशन को एक मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने की योजना है, जिसके तहत यात्री सुविधाओं का और अधिक विस्तार किया जाएगा.
रिपोर्टर: धनंजय द्विवेदी, बेतिया