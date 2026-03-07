Advertisement
Bettiah News: बेतिया में सनसनी! एक ही फंदे से लटके मिले प्रेमी युगल के शव, गांव में हड़कंप

Bettiah News: बेतिया में पेड़ पर एक ही फंदे से युवक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया है. घटना सिकटा थाना अंतर्गत सिरिसिया गांव की बताई जा रही है. दोनों की पहचान उसी गांव की बताई जा रही है. सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 07, 2026, 09:21 AM IST

Trending Photos

बेतिया में सनसनी! एक ही फंदे से लटके मिले प्रेमी युगल के शव (फाइल फोटो)
Bettiah News: बेतिया के सिकटा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सिरिसिया गांव में एक युवक और युवती के शव पेड़ से एक ही फंदे पर लटके मिले हैं. इस घटना के सामने आते ही पूरे गांव में  सनसनी का माहौल है. सुबह-सुबह गांव के एक बगीचे में ग्रामीणों ने जब देखा तो डर गए. स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी गई. वही, मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. 

प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो सकता है मामला
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मृतक युवक और युवती की पहचान उसी सिरिसिया गांव के निवासी के रूप में की गई है. हालांकि, पुलिस ने अभी तक उनकी विस्तृत पहचान सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन गांव में उनके प्रेम-प्रसंग होने की खबर है. घटना की सूचना मिलते ही सिकटा थाना पुलिस दल-बल के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और मौके का जायजा लिया. पुलिस ने शवों को पेड़ से उतरवाया और आगे की कार्रवाई शुरू की. प्रथम दृष्टया में इस मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है.

पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
पुलिस इस मामले में संभावित पहलुओं पर गहनता से जांच कर रही है. जांच का मुख्य केंद्र बिंदु यह है कि अगर दोनों का प्रेम प्रसंग था तो क्या किसी साजिश के तहत दोनों की हत्या कर उनके शवों को आत्महत्या का रूप देने के लिए पेड़ से लटकाया गया है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इसके साथ ही, घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और कॉल डिटेल्स सहित अन्य तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है. 

रिपोर्टर: धनंजय द्विवेदी

