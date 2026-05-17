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Bettiah News: आर्केस्ट्रा की आड़ में चल रहा था देह व्यापार, पुलिस ने बंगाल की 5 और बिहार की 1 लड़की को किया रेस्क्यू

Bettiah News: बेतिया पुलिस ने 6 लड़कियों का सफल रेस्क्यू किया है. शनिचरी थाना अंतर्गत पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है. आर्केस्ट्रा के आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा था. बरामद 6 लड़कियों में से पांच बंगाल की है और एक बिहार की है. बेतिया पुलिस के रेड में एनजीओ मुक्ति फाउंडेशन के कर्मी भी मौजूद थे. एसडीपीओ रजनीश कांत प्रियदर्शी ने बताया कि देर रात्रि शनिचरी थाना ने लड़कियों के बरामदगी के लिए रेड किया, जिसमें 6 लड़कियों का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है. लड़कियों का आरोप है कि उन्हें नाच गाना कराने के लिए आर्केस्ट्रा मालिक ने बुलाया था. लेकिन वह इन्हें देह व्यापार के धंधा में झोंक दिया था. पुलिस ने सभी रेस्क्यू की गई लड़कियों को मेडिकल जांच के लिए बेतिया जीएमसीएच भेज दिया है. उनके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है. आर्केस्ट्रा संचालक रामबाबू की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.