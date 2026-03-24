बिहार के धन्नासेठ अधिकारी बृजेश कुमार के ठिकानों पर SVU की छापेमारी, शिवहर से बेतिया तक रेड, पटना में भी मचा हड़कंप

SVU Raid On Sheohar DDC Brijesh Kumar: शिवहर के डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर बृजेश कुमार को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. बिहार की विशेष निगरानी इकाई (SVU) ने आज (मंगलवार, 24 मार्च) बृजेश कुमार पर शिकंजा कसते हुए उनके ठिकानों पर छापेमारी की. निगरानी विभाग की टीम केवल शिवहर तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि डीडीसी ब्रजेश कुमार के कई अन्य संभावित ठिकानों पर भी एक साथ दबिश दी गई. SVU की टीम ने शिवहर से लेकर पश्चिम चंपारण के बेतिया तक, बृजेश कुमार के ठिकानों पर एक साथ रेड मारी. बता दें कि बृजेश कुमार पर यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई है.

बेतिया में बृजेश कुमार के पैतृक आवास पर विशेष निगरानी इकाई टीम ने छापेमारी जारी है. डीडीसी बृजेश कुमार का पैतृक आवास नरकटियागंज जमुनिया के शेखवनिया गांव में है. आज अहले सुबह विशेष निगरानी इकाई की टीम डीडीसी के पैतृक आवास पहुंची. हालांकि, घर पर ताला लगा हुआ था. इसके बाद विशेष निगरानी इकाई टीम के अधिकारियों ने स्थानीय मुखिया और पार्षदों से पूछताछ की. लोगों से पता चला कि बृजेश कुमार का परिजन बाहर रहते हैं, इसलिए घर पर ताला लगा है. अधिकारियों की टीम दरवाजे पर बैठी है. विशेष निगरानी इकाई की टीम के डीएसपी संजय कुमार वर्मा के नेतृत्व में रेड पड़ा है.

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डीएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि आय से अधिक संपति के मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर छापेमारी की गई है. उन्होंने कहा कि जिस घर पर हमलोग आए हैं,. वो डीडीसी के पिताजी के दूसरे भाई का हिस्सा है. यहां डीडीसी नहीं आते हैं. मामले की जांच की जा रही है. ग्रामीणों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि डीडीसी और उनके परिवार का इस घर से कोई लेना देना नहीं है. शिवहर में SVU की एक टीम ने सुबह-सुबह ही बृजेश कुमार के सरकारी कार्यालय और उनके निजी आवास पर एक साथ धावा बोल दिया. इस छापेमारी से जिले के प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया.

डीडीसी ब्रजेश कुमार पर आरोप है कि उन्होंने अपनी वैध आय के स्रोतों से कहीं अधिक 1 करोड़ 86 लाख रुपये की संपत्ति अर्जित की है, जिसका कोई संतोषजनक हिसाब उनके पास नहीं है. निगरानी विभाग के अधिकारियों की टीम द्वारा छापेमारी के दौरान वित्तीय दस्तावेजों, बैंक खातों के विवरण, निवेश संबंधी कागजातों और अन्य भौतिक संपत्तियों की गहनता से जांच की जा रही है. इस प्रक्रिया में अक्सर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को भी खंगाला जाता है, ताकि भ्रष्टाचार के नेटवर्क और अर्जित संपत्ति के वास्तविक स्रोतों का पता लगाया जा सके. इस हाई-प्रोफाइल छापेमारी ने एक बार फिर सरकारी महकमों में व्याप्त भ्रष्टाचार के मुद्दे को उजागर किया है.

बेतिया से धनंजय और शिवहर से त्रिपुरारी शरण की रिपोर्ट