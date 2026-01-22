बिहार का 'अफसरों वाला गांव': 1 हजार आबादी वाले गांव में 200 सरकारी नौकरियां, IAS से लेकर डॉक्टर-इंजीनियर तक हर घर में मौजूद

Bettiah News: बिहार का एक ऐसा गांव, जो समृद्ध है, खुशहाल है. पश्चिम चंपारण मुख्यालय से 12 किमी की दूरी पर धोखराहा पंचायत का शिकारपुर गांव जो 150 परिवारों का गांव है. इस गांव की आबादी लगभग एक हजार है, सरकार की सारी योजनाएं इस गांव में धरातल पर है. हर घर में सरकारी नौकरी है. गांव में लगभग दो सौ लोगों की सरकारी नौकरी है. शिक्षक, पुलिस, आर्मी, डॉक्टर, इंजिनियर से लेकर आईएएस अफसर तक इस गांव में है. शिक्षा की दृष्टिकोण से यह गांव काफी उन्नत है. सरकारी-प्राइवेट नौकरियों की वजह से इस गांव की समृद्धि और प्रगति किसी प्रेरणा से कम नहीं है. कुंदन कुमार आईएएस जो बिहार बियाडा के सचिव है. उनकी पत्नी पालिका सहनी भी आईएएस है. गांव के आशुतोष शर्मा सेल टैक्स कमिश्नर है. गांव के मनीष शर्मा रेलवे के इरकॉन में सीजीएम है.

सरकारी नौकरियों के साथ-साथ योजनाओं की भरमार

गांव में सरकारी नौकरियों की बहार तो है ही. साथ ही, गांव में सरकारी योजनाओं की भरमार है. चमचमाती सड़क है, विद्यालय, पुस्तकालय, मनरेगा पार्क, ओपन जीम, खेल मैदान, रनिंग ट्रैक, दर्जनों सोखता, बिजली सब स्टेशन, नल जल की सुविधा से लेकर सोलर स्ट्रीट लाइट सब योजनाएं गांव में मौजूद है. गांव में ब्रह्मा भट्ट कुशवाहा कानू मुस्लिम समाज के ग्रामीण है सभी में भाईचारा है सभी जाति के लोग नौकरी में है. गांव इतना समृद्ध है कि गांव पिछले साल प्रगति यात्रा पर सीएम नीतीश कुमार ने इस गांव का भ्रमण किया था. इस दौरान सीएम नीतीश ने एसडीआरएफ के ट्रेनिग सेंटर भवन का शिलान्यास भी किया था. मुखिया आशीष भट्ट बताते है कि गांव में हर घर में नौकरी है. सरकार की सभी योजनाएं धरातल पर है. इसलिए यह गांव काफी समृद्ध है.

खेत-खलिहान घूमने के लिए 2 लाख 1 हजार का घोड़ा

आईएएस कुंदन कुमार का घर इसी गांव में है. घर के लोग सभी पटना रहते हैं. गांव के आधे से अधिक परिवार बाहर ही रहते हैं. त्यौहार के समय सभी अपने गांव आते हैं तो गांव गुलजार हो जाता है. गांव इतना समृद्ध है कि इसकी बानगी यहां के छोटे किसानों से देखने को मिल जाएगी. गांव के एक किसान श्यामजी खेत खलिहान घूमने के लिए सोनपुर मेला से दो लाख एक हजार का घोड़ा खरीद कर लाए हैं. घोड़े पर प्रति मंथ दस से पंद्रह हजार दाना खिलाने में खर्च होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

किसान ने घोड़े के लिए अजमेर से पच्चीस सौ में कोड़ा मंगवाया है. घोड़े से किसान सिर्फ खेत-खिलाहन घूमता है. इतना ही नहीं घोड़े के लिए केयर टेकर भी रखा गया है. गांव में ही बिजली सब स्टेशन हैं, जहां से 13 पंचायतों को निर्बाध रूप से बिजली का सप्लाई किया जाता है. गांव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहती है. गांव के पंचायत भवन में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अधिकारी हमेशा कैंप लगाते हैं. गांव के लोग मुख्यालय का चक्कर नहीं लगाते हैं, उनका काम गांव में ही हो जाता है. ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव में माता सरस्वती विराजमान है, इसलिए हमारा गांव सुखी संपन्न है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

यह भी पढ़ें: पटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात परमानंद यादव का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली