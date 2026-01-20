मूर्तिकारों के चेहरे पर खिली मुस्कान: सरस्वती पूजा को लेकर बढ़ी मूर्तियों की डिमांड, रंग-रोगन के काम में आई तेजी

Basant Panchami 2026: हर साल की तरह इस साल भी सरस्वती पूजा को लेकर छात्रों, शिक्षण संस्थानों और पूजा समितियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. सरस्वती पूजा इस साल 23 जनवरी को मनाया जाएगा. पूजा की तारीख नजदीक आते ही बेतिया के मूर्तिकार मां सरस्वती की प्रतिमाओं को तैयार करने में पूरी तरह जुट गए हैं. बढ़ती मांग के चलते कारीगरों को उम्मीद है कि अंतिम समय तक और भी ऑर्डर मिल सकते हैं। सरस्वती पूजा की रौनक ने न सिर्फ पूजा पंडालों बल्कि बाजारों और कारीगरों के चेहरों पर भी मुस्कान ला दी है.

मूर्तियों की मांग में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

कारीगरों का कहना है कि इस बार सरस्वती पूजा को लेकर मूर्तियों की मांग पिछले कई वर्षों की तुलना में कहीं अधिक देखने को मिल रही है. बड़ी प्रतिमाओं के साथ-साथ छोटी और मध्यम आकार की मूर्तियों के भी बड़ी संख्या में ऑर्डर मिले हैं. पूजा समितियों, स्कूलों और व्यक्तिगत ग्राहकों की ओर से लगातार मांग आने के कारण कारीगरों का काम बढ़ गया है. बढ़ते ऑर्डर ने स्थानीय मूर्तिकारों को आर्थिक संबल देने के साथ-साथ नए जोश से भर दिया है.

ये भी पढ़ें: लखीसराय में सरस्वती पूजा की धूम: 15 फीट ऊंचा 'राक्षस सेल्फी पॉइंट' बना आकर्षण

Add Zee News as a Preferred Source

मोबाइल फोटो से पसंदीदा डिजाइन

इस बार मूर्ति निर्माण में तकनीक का भी खूब सहारा लिया जा रहा है. कई ग्राहकों ने मोबाइल पर अपनी पसंद के डिजाइन और तस्वीरें भेजकर उसी अनुसार मूर्ति तैयार करने की मांग की है. इससे कारीगरों को नए डिजाइन बनाने और कलात्मक प्रयोग करने का अवसर मिला है. पारंपरिक आकृतियों के साथ-साथ आधुनिक शैली की मूर्तियां भी तैयार की जा रही हैं.

रंग-रोगन शुरू, बाजार में लौटी रौनक

अब अधिकांश मूर्तियों का ढांचा पूरी तरह तैयार हो चुका है और रंग-रोगन का कार्य तेजी से चल रहा है. सफेद, पीले और सुनहरे रंगों से मां सरस्वती की प्रतिमाओं को आकर्षक रूप दिया जा रहा है. कारीगर बारीकी से हर मूर्ति को संवार रहे हैं ताकि पूजा के दिन श्रद्धालुओं को सुंदर और मनभावन प्रतिमाएं मिल सकें. वहीं, बाजारों में रंग, ब्रश और सजावटी सामग्री की बिक्री बढ़ने से रौनक लौट आई है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी