Bettah News: बेतिया में बच्चा चोरी की अफवाहों पर SP शौर्य सुमन का कड़ा एक्शन, दी कड़ी चेतावनी

Bettah News: बेतिया में दो नाबालिग बच्चों को पुलिस ने बरामद किया है. बच्चा चोरी की अफवाह और वायरल वीडियो पर एसपी डॉ. शौर्य सुमन ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित खबर पूरी तरह फर्जी है.
Trending Photos
Bettah News: बेतिया के शिकारपुर थाना अंतर्गत अजुआ गांव से लापाता दो नाबालिग बच्चों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है. घटना कल (25 फरवरी) दोपहर की है. चिमनी पर मजदूरी करने आए भोला धागंड के दो नाबालिग बच्चे गुन्ना कुमार और शिवम कुमार अचानक गायब हो गए. एक की उम्र आठ साल है और दूसरे की उम्र दस साल है. परिजनों ने आज नौ बजे शिकारपुर थाना में दोनों नाबालिग बच्चों के गायब होने की सूचना दी थी. पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों बच्चों को लौरिया से बरामद कर लिया है.
फैलाई जा रही बच्चा चोरी की अफवाह
मामले में एसडीपीओ जय प्रकाश सिंह से मिली जानकारी के अनुसार, दोनों बच्चों ने बताया कि कल बिना बताए हमलोग फुआ के यहां चले गए थे. एसडीपीओ ने बताया कि जिले में बच्चा चोरी की अफवाह फैलाई जा रही है, जो पूरी तरह से गलत है. बच्चों की बरामदगी कर ली गई है. वही, बच्चा चोरी के अफवाह पर बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने आम लोगों से अपील की है कि जिले में ऐसी घटना अभी नही घटी है. चोर गिरोह जिलें में नहीं है. कोई संदिग्ध दिखाई दे तो आमजन पुलिस को त्वरित सूचना दे. कानून अपने हाथ में नहीं ले.
यह भी पढ़ें: बांका में 'बच्चा चोर' का शोर: चापाकल पर पानी पी रही बच्ची को महिला ने दिया लालच
सोशल मीडिया पर फैली खबर फर्जी
बेतिया में बच्चा चोरी की अफवाह और वायरल वीडियो पर एसपी डॉ. शौर्य सुमन ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित खबर पूरी तरह फर्जी है और मनुआपुल थाना क्षेत्र में जिस व्यक्ति को भीड़ ने पकड़ा था, वह महज एक मानसिक रूप से विक्षिप्त भिखारी है. एसपी ने चेतावनी दी है कि पुलिस सोशल मीडिया पर पैनी नजर रख रही है और अफवाह फैलाकर मॉब लिंचिंग जैसी स्थिति पैदा करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी; साथ ही उन्होंने आम जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध की सूचना सीधे पुलिस को दें और कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश न करें.
रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी