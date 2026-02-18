Bettiah News: बेतिया स्टेशन चौक पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को रौंदा; CCTV में कैद हुई घटना

Bettiah News: बेतिया सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है. घटना की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. मृत युवक बगहा का बताया जा रहा है जिसका नाम रामधारी प्रसाद है.
Bettiah News: बेतिया में सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है. घटना बेतिया स्टेशन चौक के सामने की है. घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. जानकारी के अनुसार, एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान बगहा निवासी रामधारी प्रसाद के रूप में की गई है. उनके परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है. वही, घटना के बाद से ही इलाके में सनसनी का माहौल है.
घटना के दौरान आस-पास मौजूद लोगों और CCTV के अनुसार, हादसा उस समय की है जब युवक स्टेशन चौक के पास से गुजर रहा था और अचानक ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया. सूचना मिलते ही बेतिया पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया जीएमसीएच भेज दिया है. पुलिस ने मौके से फरार ट्रक चालक की तलाश भी शुरू कर दी है, जबकि दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को जब्त कर लिया गया है.
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ट्रक चालक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. इस दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार चालक की तलाश में छापेमारी कर रही है. जब्त किए गए ट्रक के मालिक का पता लगाया जा रहा है और जल्द ही इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी