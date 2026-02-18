Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3114202
Zee Bihar JharkhandBH Bettiah

Bettiah News: बेतिया स्टेशन चौक पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को रौंदा; CCTV में कैद हुई घटना

Bettiah News: बेतिया सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है. घटना की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. मृत युवक बगहा का बताया जा रहा है जिसका नाम रामधारी प्रसाद है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 18, 2026, 04:37 PM IST

Trending Photos

Bettiah News: बेतिया स्टेशन चौक पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को रौंदा; CCTV में कैद हुई घटना
Bettiah News: बेतिया स्टेशन चौक पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को रौंदा; CCTV में कैद हुई घटना

Bettiah News: बेतिया में सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है. घटना बेतिया स्टेशन चौक के सामने की है. घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. जानकारी के अनुसार, एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान बगहा निवासी रामधारी प्रसाद के रूप में की गई है. उनके परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है. वही, घटना के बाद से ही इलाके में सनसनी का माहौल है.

घटना के दौरान आस-पास  मौजूद लोगों और CCTV के अनुसार, हादसा उस समय की है जब युवक स्टेशन चौक के पास से गुजर रहा था और अचानक ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया. सूचना मिलते ही बेतिया पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया जीएमसीएच भेज दिया है. पुलिस ने मौके से फरार ट्रक चालक की तलाश भी शुरू कर दी है, जबकि दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को जब्त कर लिया गया है.

यह भी पढ़ें: बिहार में घोड़परास से निपटने के लिए 400 शूटरों की तैनाती, फसल बचाने की मुहिम हुई तेज

Add Zee News as a Preferred Source

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ट्रक चालक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. इस दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार चालक की तलाश में छापेमारी कर रही है. जब्त किए गए ट्रक के मालिक का पता लगाया जा रहा है और जल्द ही इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

TAGS

Bettiah news

Trending news

Bettiah news
Bettiah News: बेतिया स्टेशन चौक पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को रौंदा
patna news
प्रेमिका की शादी तय होने से टूटा प्रेमी, रिटायर IAS के घर में लगाई फांसी
West Singhbhum news
पश्चिम सिंहभूम में अंधविश्वास का तांडव, मां और दो माह के मासूम को जिंदा जलाया
Bihar News
बिहार में घोड़परास से निपटने के लिए 400 शूटरों की तैनाती, फसल बचाने की मुहिम हुई तेज
patna news
न्याय का मानवीय चेहरा: 95 साल के बुजुर्ग चल नहीं सके तो जज खुद पहुंचे उनके पास
Motihari News
Motihari News: छात्रों के लिए 'नो एंट्री' तो गुरुजी के लिए ढील क्यों?
IAS Neelesh Ramchandra Devre
कौन हैं IAS नीलेश देवरे, जिनको लेकर बिहार विधानसभा में छिड़ी जंग, विवाद की वजह जानें
Madhepura news
मुरलीगंज में होमगार्ड की दबंगई, सरेआम बंदूक तानकर राहगीर को दी 'उड़ा देने' की धमकी
Khesari Lal Yadav
खेसारी लाल यादव ने पत्नी चंदा को बताया 'जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा'
Garhwa News
CCTV कैमरे, एक मजिस्ट्रेट, 18 टीमें और 12 जवान... अकेले छात्र की इतनी सख्त परीक्षा