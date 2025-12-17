Advertisement
Bettiah News: पेंट के डिब्बों में हो रही थी 2500 लीटर स्प्रिट की तस्करी, पटना से रिपोर्ट कंफर्म होने पर गिरफ्तार हुआ ट्रक ड्राइवर

Bettiah News: बेतिया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मझौलिया थाना क्षेत्र से 2500 लीटर अवैध स्प्रिट से भरा ट्रक जब्त किया हैएसडीपीओ विवेक दीप की सूझबूझ से पटना प्रयोगशाला जांच में तरल पदार्थ स्प्रिट साबित हुआ, जिसके बाद ट्रक चालक को गिरफ्तार कर तस्करी नेटवर्क की जांच शुरू की गई है.

Bettiah News: बेतिया पुलिस ने अवैध स्प्रिट तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2500 लीटर स्प्रिट से भरे एक ट्रक को जब्त किया है. यह कार्रवाई मझौलिया थाना क्षेत्र के लालसरैया चौक पर की गई, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ट्रक को रोका. एसडीपीओ विवेक दीप को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में भारी मात्रा में स्प्रिट लाया जा रहा है, जिसे हरसिद्धि की ओर भेजा जाना है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल जाल बिछाया और संदिग्ध ट्रक को पकड़ लिया.

पेंट के डिब्बों में करीब 2500 लीटर तरल पदार्थ
ट्रक की तलाशी के दौरान पुलिस को पेंट के डिब्बों में भरा हुआ करीब 2500 लीटर तरल पदार्थ मिला. ट्रक चालक ने पुलिस के सामने दस्तावेज पेश करते हुए दावा किया कि वह पाम ऑयल ले जा रहा है, लेकिन पुलिस को तरल पदार्थ की गंध और पैकिंग को देखकर संदेह हुआ. इसके बाद एसडीपीओ विवेक दीप ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मध निषेध विभाग की टीम को बुलाकर जांच कराई. मध निषेध विभाग ने मौके पर जांच के बाद तरल पदार्थ को संदिग्ध बताते हुए इसे स्प्रिट न होने की आशंका जताई, लेकिन बेतिया पुलिस इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुई.

पटना लैब रिपोर्ट से हुआ खुलासा
मध निषेध विभाग की जांच पर भरोसा न करते हुए एसडीपीओ विवेक दीप ने तरल पदार्थ का सैंपल पटना स्थित प्रयोगशाला भेजने का फैसला किया. जांच रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि ट्रक में बरामद किया गया तरल पदार्थ वास्तव में स्प्रिट ही है. इसके बाद पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि यह ट्रक पिछले तीन दिनों से पुलिस की निगरानी में था और तस्करी के नेटवर्क की कड़ियां खंगाली जा रही हैं.

बेतिया पुलिस की सूझबूझ की हो रही प्रशंसा
इस पूरे मामले में बेतिया पुलिस की सूझबूझ और तत्परता की जमकर प्रशंसा हो रही है. समय रहते इतनी बड़ी मात्रा में स्प्रिट पकड़े जाने से अवैध शराब निर्माण पर बड़ा अंकुश लगा है. वहीं दूसरी ओर मध निषेध विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. जिले में इतनी बड़ी मात्रा में स्प्रिट की आवाजाही होने के बावजूद विभाग को इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, और जब पुलिस ने इसे पकड़ा तो जांच में इसे संदिग्ध बताया गया. अब पटना प्रयोगशाला की रिपोर्ट के बाद यह साफ हो गया है कि बेतिया पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह सही थी.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

