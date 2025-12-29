Advertisement
New Year 2026: बेतिया के इन प्रसिद्ध मंदिरों से करें अपने नए साल की शुरुआत, जानें खासियत

Bettiah famous mandir: अगर आप अपने नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन के साथ करना चाहते हैं तो बेतिया के इन प्रसिद्ध मंदिरों में जा सकते हैं. इनमें काली बाग मंदिर, दुर्गा बाग मंदिर और संत घाट मंदिर शामिल है.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 29, 2025, 08:37 AM IST

New Year 2026: बेतिया के इन प्रसिद्ध मंदिरों से करें अपने नए साल की शुरुआत, जानें खासियत (इमेज सोर्स- सोशल मीडिया)
New Year 2026: ढेर सारी यादों के साथ अब बारी है साल 2025 को अलविदा कहने की. 'कभी खुशी कभी गम' जैसे हसीन पलों के साथ आज से ठीक दो दिन बाद हम न्यू इयर सेलिब्रेट कर रहे होंगे. नए साल की शुरुआत के साथ ही शुरु होंगे खुद से किए नए वादें, नया रेजोल्यूशन और भी बहुत कुछ. कई लोग इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए अपने शहर, जिले, राज्य या फिर देश से बाहर जाना पसंद करते हैं. वही, न्यू इयर के पहले दिन कई लोगों को मंदिर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें साल की शुरुआत पॉजिटिविटी और भगवान से आशीर्वाद से करनी होती है. ऐसे में अगर आप बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया से हैं और घूमने जा रहे हैं तो यहां कुछ प्रसिद्ध मंदिर है, जहां से आप अपने न्यू इयर की शुरुआत कर सकते हैं.

काली बाग मंदिर
काली बाग मंदिर 13 एकड़ भूमि में फैला हुआ है, जिसमें मूल मंदिर 6 एकड़ में है. प्रमुख मंदिर के बीच एक बड़ा पोखरा (तालाब) है. मिली जानकारी के अनुसार, मंदिर परिसर के बाहर फूलों का बाग हुआ करता था. मंदिर में फुलवारी (फूलों का बाग) की देखरेख करने के लिए 7 माली रखे गए थे.  काली बाग मंदिर में कुल पांच प्रमुख मंदिर हैं. आप काली बाग मंदिर से अपने नए साल की शुरुआत करते हैं.

दुर्गा बाग मंदिर
दुर्गा बाग मंदिर बेतिया के साथ-साथ आस-पास के जिलों में भी काफी प्रसिद्ध है. इस मंदिर की मान्यता है कि यहां मांगी गई हर मुरादें पूरी होती हैं यानी कि दुर्गा मां किसी को अपने दर से खारी हाथ नहीं भेजती. यहां आने वाले भक्तों का कहना है कि माता सुख, संपति और सौभाग्य की दायिनी हैं. ऐसे में नए साल की शुरुआत आप दुर्गा बाग मंदिर में माता रानी के दर्शन करने से कर सकते हैं.

संत घाट मंदिर
बेतिया में ऐतिहासिक चंद्रावत नदी के किनारे बने संत घाट मंदिर दुर्लभ स्थापत्य और वास्तुकला की दृष्टि से यह रमणीक मंदिर का आज बहुत महत्वपूर्ण है. मिली जानकारी के अनुसार, मंदिर का निर्माण 1826 ई.में कराया गया था. नदी के तट पर एक स्नान गृह का भग्नावशेष है, यहां बेतिया राज की महारानी स्नान करने आती थी. मंदिर में रामजी, सीता माता व लक्ष्मण जी की मूर्तियां हैं. बगल में ही शिव जी का एक छोटा मंदिर है, आप इस मंदिर से भी अपने नए साल की शुरुआत कर सकते हैं.

