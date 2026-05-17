Bettiah News: बेतिया में छात्र की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल, कपड़े उतारकर जूतों पर थूक चाटने को किया मजबूर

Bettiah News: बेतिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक निजी स्कूल के छात्र को कुछ युवकों का समूह बेरहमी से पीटते हुए दिखाई दे रहा है. युवकों ने छात्र को बड़ी बेरहमी से पीटा. बताया जा रहा है कि यह हमला मोबाइल फोन को लेकर हुए विवाद के कारण हुआ था. इस हमले में युवकों ने छात्र को बेल्ट, लातों और घूंसों से पीटा. पिटाई के दौरान उन्होंने छात्र के कपड़े उतारकर उसे अर्धनग्न कर दिया और उसे जबरदस्ती अपने जूतों पर थूक चाटने के लिए मजबूर किया.

वीडियो देखकर कांप जाएगी रूह

हमलावरों ने छात्र के साथ इतना अमानवीय बर्ताव किया कि उसे देखकर किसी की भी रूह कांप उठेगी. स्कूल में हुए विवाद के चलते युवकों द्वारा किया गया यह जघन्य अपराध मानवता को शर्मसार करने वाला है. इस हमले का वायरल वीडियो देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. इस घटना में शामिल छात्र की पहचान हिमांशु कुमार के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि यह घटना मझौलिया पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सरिसवा बाजार में हुई.

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असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

कहा जा रहा है कि यह वीडियो चार दिन पुराना है. ये युवा अपनी पढ़ाई के दौरान ही इस तरह की हिंसक हरकतें कर रहे हैं, तो बड़े होने पर ये समाज में गंभीर अपराध करने में भी सक्षम हो सकते हैं. पुलिस को ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. बेतिया SP ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है और पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है. बेतिया SP ने कहा है कि पुलिस दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी.