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'थानेदार साहब! आपका ड्राइवर वसूली करता है, आप भी शामिल हैं', बेतिया में महिला के आरोप से सनसनी

Bettiah News: बिहार के बेतिया में कंगली थाना क्षेत्र से पुलिस पर गंभीर आरोप सामने आए हैं. थानाध्यक्ष पर अपने निजी ड्राइवर के जरिए लाखों रुपये की अवैध वसूली कराने का आरोप लगा है. रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ लिया है. 

Written By  dhananjay Dwivedi|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: May 05, 2026, 02:15 PM IST

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'थानेदार साहब! आपका ड्राइवर वसूली करता है, आप भी शामिल हैं', बेतिया में महिला के आरोप से सनसनी
'थानेदार साहब! आपका ड्राइवर वसूली करता है, आप भी शामिल हैं', बेतिया में महिला के आरोप से सनसनी

Bettiah News: बिहार के बेतिया से एक बेहद चौकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए है. बेतिया के पास कंगली थाना के थानाध्यक्ष पर यह आरोप लगा है कि वे अपने निजी ड्राइवर के जरिए अवैध वसूली का नेटवर्क चला रहे हैं. इस मामले में एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें कथित तौर पर 50 हजार रुपये नगद लेते हुए देखा जा रहा है. साथ ही फोन के माध्यम से पैसे लेने की बात भी सामने आई है. आरोप है कि यह पूरा खेल लाखों की उगाही से जुड़ा है और पैसे नहीं देने पर लोगों को झूठे मामलों में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी जाती है.

पीड़िता निर्मला देवी ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उनके पति प्रमेश कुमार को एक सिलेंडर से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था. उन्हें छोड़ने के लिए थानाध्यक्ष की ओर से चार लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई. जब यह रकम नहीं दी गई, तो उनके पति को जेल भेज दिया गया. इसके अगले ही दिन थानाध्यक्ष का निजी ड्राइवर उनके घर पहुंचा और केस में मदद करने के नाम पर 90 हजार रुपये की मांग की.

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निर्मला देवी के अनुसार, उन्होंने मजबूरी में पहले 49 हजार रुपये नगद दिए, जिसका वीडियो भी बनाया गया. इसके बाद अगले दिन 31 हजार रुपये और दिए गए. इस पूरी घटना ने पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और स्थानीय लोगों में भी आक्रोश का माहौल है. पीड़िता का कहना है कि यह सब थानाध्यक्ष के इशारे पर हो रहा था और उनका ड्राइवर एक दलाल की तरह काम कर रहा था.

पति के जेल से छूटने के बाद पत्नी ने बेतिया SP डॉक्टर शौर्य सुमन और DIG हरकिशोर राय को आवेदन दिया है थानाध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग की है. बेतिया SP डॉक्टर शौर्य सुमन ने पीड़िता के आवेदन की जांच की गई जिसमें थानाध्यक्ष दोषी पाए गए है थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

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