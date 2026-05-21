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Bettiah News: डीएम तरनजोत सिंह के एक्शन से डरे चोर, नौतन ब्लॉक परिसर में लावारिस मिला गायब जेनरेटर

Bettiah News: बेतिया के नौतन ब्लॉक में चोरी हुए सरकारी जेनरेटर मामले में जी मीडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला. खबर के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा और पांच दिन से गायब जेनरेटर देर रात ब्लॉक परिसर में लावारिस हालत में मिला. हालांकि जेनरेटर के कई पार्ट-पुर्जे गायब बताए जा रहे हैं. अब सवाल यह उठ रहा है कि चोरी की निष्पक्ष जांच होगी या नहीं.

Written By  dhananjay Dwivedi|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: May 21, 2026, 11:00 AM IST

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Bettiah News: डीएम तरनजोत सिंह के एक्शन से डरे चोर, नौतन ब्लॉक परिसर में लावारिस मिला गायब जेनरेटर
Bettiah News: डीएम तरनजोत सिंह के एक्शन से डरे चोर, नौतन ब्लॉक परिसर में लावारिस मिला गायब जेनरेटर

Bettiah News: बेतिया में जी मीडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है. कल जी मीडिया ने नौतन ब्लॉक से चोरी हुए सरकारी जेनरेटर की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था. खबर में यह सवाल उठाया गया था कि कहीं ब्लॉक और अंचल के कर्मियों की मिलीभगत से जेनरेटर को बेच तो नहीं दिया गया. खबर सामने आने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए बेतिया के DM तरनजोत सिंह ने संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए थे. खबर का दबाव इतना बढ़ गया कि पांच दिनों से गायब जेनरेटर अचानक नौतन ब्लॉक परिसर में लावारिस हालत में बरामद हो गया. इस घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

बताया जा रहा है कि देर रात चोरों ने चोरी किया गया जेनरेटर ब्लॉक परिसर में लाकर फेंक दिया. हालांकि जेनरेटर मिलने के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ है, क्योंकि उसके अंदर के कई महत्वपूर्ण पार्ट-पुर्जे गायब बताए जा रहे हैं. इससे आशंका जताई जा रही है कि जेनरेटर को पूरी तरह क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई है.

ये भी पढ़ें: जीरो टॉलरेंस की उड़ी धज्जियां, नौतन ब्लॉक से 10 लाख का सरकारी जेनरेटर 'साफ'

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सूत्रों के अनुसार, चोरी की खबर सामने आने के बाद अधिकारियों ने मामले में शामिल होने की आशंका वाले ब्लॉक और अंचल कर्मियों को कड़ी हिदायत दी थी. कहा गया था कि यदि जेनरेटर बरामद नहीं हुआ तो संबंधित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद पूरे मामले में हलचल और तेज हो गई थी.

जी मीडिया की खबर के बाद बने दबाव को लेकर चर्चा है कि कथित तौर पर कर्मियों ने कबाड़ी से संपर्क कर किसी तरह जेनरेटर वापस ब्लॉक परिसर में फिंकवाया. हालांकि अब बड़ा सवाल यह है कि जेनरेटर मिलने के बाद चोरी की निष्पक्ष जांच होगी या नहीं और दोषियों पर कार्रवाई होगी या नहीं. फिलहाल यह मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है.

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