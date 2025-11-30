Advertisement
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Nov 30, 2025, 04:12 PM IST

1.Cyclone: ଭାରତ ମୁହାଁ ବାତ୍ୟା ଡିଟୱା । ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ପ୍ରଭାବ। ଏନେଇ ସମୁଦ୍ରକୂଳକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଡଙ୍ଗା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମତ୍ସଜୀବୀ।

2.Shubhankar Mishra: ଆଜି ପୁରୀ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ସେବକ ମାନେ ଶୁଭାଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଉ ଗତକାଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି କହିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ରିପୋର୍ଟର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସତ ବାହାରେ ତେବେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ୟୁଟ୍ୟୁବର ଶୁଭାଙ୍କର ମିଶ୍ର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଅଭିଶାପ ଦାବି କରି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ସର୍ଟସ ଭିଡିଓରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମନ୍ଦିରକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଅବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ଅଲଗା ହେବାର ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମୀଯୁଗଳ ସେମାନେ ଏକାସାଥୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିପାରେ କିମ୍ବା ବିବାହ କରିବା ଏକ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ହୋଇପାରେ।

3.Congress: ଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା (EOW) ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲାରେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଛଅ ଜଣ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ନୂଆ ମାମଲା ଦାଖଲ କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ୨,୦୦୦ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ କଂଗ୍ରେସ-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କମ୍ପାନୀ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (AJL) କୁ ଠକେଇ ଭାବରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି।

4.SIR: ଚଳିତ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାରିଖ ସଂଶୋଧ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ECI। ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବଧି ୭ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ECI ପକ୍ଷରୁ ସାନି ସୂଚନା ଜାରି। ୧୨ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଛି SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯୋଗ୍ୟତା ତାରିଖ ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ନେଇ ସୂଚନା।

5.Bhubaneswar: ଭୁବନେଶ୍ୱର ୪ ନମ୍ୱର ଆମିଷ ବଜାର ବୁଲି ତଦାରଖ କଲେ BMC ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ। ୪ ନମ୍ୱର ଆମିଷ ବଜାରରୁ ସମସ୍ତ ଜବରଦଖଲ ହଟିବା ନେଇ ମେୟରଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛି।

6.Elephant: କୁଳଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ହାତୀର ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି। ବାବନ୍ଧ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଆରସିସିଏଫ୍‌ଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ୨୦ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଆଉ ଏକ ହାତୀର ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଥିଲା।

7.Bomb Blast: ଭୁବନେଶ୍ବର ଗାଡ଼କଣରେ KV-୩ ଗେଟ୍‌ ପାଖରେ ବୋମା ମାଡ଼ ଘଟଣା। ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ମଞ୍ଚେଶ୍ବର ଥାନା ପୋଲିସର ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଛି। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍‌, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ୫ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି।

8.Boudh News: ୧୦ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ ସହ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗରେ ୧୦ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ନ ଦେଇ ଅଚାନକ ସ୍କୁଲ ଗସ୍ତ ବେଳେ କାର୍ଯାନୁଷ୍ଠାନ। ୮ ସ୍କୁଲ୍‌ର ୧୦ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ BEOଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ।

9.Panchayatiraj: ଯୋଗ୍ୟ ଭୂମିହୀନ ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ଘର ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। 'ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ଚିଠି। ଭୂମିହୀନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିମାସର ପ୍ରଥମ ଶନିବାର ବୈଠକ'। BDO ଓ ତହସିଲଦାର ମିଳିତ ବୈଠକ କରିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। 'PMAY-Gରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ୨୭୧ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଘର ମିଳିନାହିଁ', '୩୭ ଲକ୍ଷ ୮୯ ହଜାର ୨୩୪ ପରିବାର କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି'। ଏବେ ୨ ଲକ୍ଷ ୧ ହଜାର ୧୧ ପରିବାର ଭୂମିହୀନ ଅଟନ୍ତି'।

10. PM Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ୧୨୮ ତମ 'ମନ୍ କି ବାତ୍' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ମିଳିଛି। ସମ୍ୱିଧାନ ଦିବସରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଖେଳ ଜଗତରେ ଭାରତର ପତାକା ଶୋଭାପାଇଛି। ଏକାଠି ହେଲେ କିଛି କାମ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ମହୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ମହୁ ଚାଷ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବଢି ଯାଇଛି। ନଭେମ୍ୱର ମାସ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ରାମ ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱାଜାରୋହଣ ହୋଇଛି: ମୋଦି। ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାରତକୁ ମିଳିଛି। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଭାଗବତ ଗୀତା।

