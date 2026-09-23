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बेतिया में भीषण सड़क हादसा: लौरिया मार्ग पर ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचला, मौके पर ही मौत

बेतिया में भीषण सड़क हादसा हो गया. लौरिया मार्ग पर ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, नरकटियागंज में पुलिस ने एक शादीशुदा महिला का शव बरामद किया है.

Written Bydhananjay DwivediEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 23, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 04:40 PM IST
बेतिया में भीषण सड़क हादसा: लौरिया मार्ग पर ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचला, मौके पर ही मौत
Image Credit: बेतिया में भीषण सड़क हादसा (जी मीडिया)

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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