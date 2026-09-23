/बेतिया में भीषण सड़क हादसा: लौरिया मार्ग पर ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचला, मौके पर ही मौत

नरकटियागंज में महिला का शव बरामद

वहीं, बेतिया के नरकटियागंज में पुलिस ने एक शादीशुदा महिला का शव बरामद किया है. गुड़िया पटेल किराए के मकान में अकेली रहती थीं, आज अपने कमरे में मृत पाई गईं. मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना नरकटियागंज के वार्ड नंबर 11 की है. वह पिछले एक साल से अपने पति से अलग रह रही थीं और उनका एक बेटा भी था. वहीं, मृतका की मां ने आरोप लगाया है कि गुड़िया एक दूसरे व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थीं और उसी व्यक्ति ने उनकी हत्या की है.