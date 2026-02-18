Bettiah News: बारात में 'तमंचे पर डिस्को' पड़ा महंगा, साला गिरफ्तार, जीजा फरार... वीडियो वायरल

Bettiah News: बेतिया के गोपालपुर थाना अंतर्गत एक गांव में बारात में देसी कट्टा लहराते जीजा-साले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो वायरल होने के बाद बेतिया पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है.
Trending Photos
Bettiah News: बेतिया में बारात में देसी कट्टा लहराते हुए डांस करना जीजा-साले को महंगा पड़ गया. घटना गोपालपुर थाना अंतर्गत एक गांव की है, जहां बारात में नर्तकी के साथ देसी कट्टा हाथ में लेकर नाच रहे जीजा-साले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद बेतिया पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है. वायरल हुए वीडियो में दिख रहा है कि करण कुमार और उसका जीजा बृजकिशोर यादव शादी बारात में एक-एक देसी कट्टा हाथ में लहराते दिख रहे हैं.
कानून-व्यवस्था की धज्जियां
हथियारों के इस खुले प्रदर्शन ने न केवल कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ाईं, बल्कि मौके पर मौजूद लोगों और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा किया. वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बेतिया पुलिस हरकत में आया और मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ विवेक दीप के नेतृत्व कार्रवाई की गई और साले को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले में एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की. वीडियो में दिख रहे आरोपियों में से करण कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
यह भी पढ़ें: Bettiah News: बेतिया स्टेशन चौक पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को रौंदा
कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी
एसडीपीओ ने यह भी स्पष्ट किया कि करण कुमार और उसका जीजा बृजकिशोर यादव ही वह दो शख्स थे, जो शादी समारोह में देसी कट्टा लहराते हुए डांस कर रहे थे. पुलिस अब फरार चल रहे बृजकिशोर यादव की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामलों में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके और समाज में कानून का राज स्थापित रहे.
रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी, बेतिया