Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3140074
Zee Bihar JharkhandBH Bettiah

Bettiah News: निगरानी विभाग ने बेतिया में डेयरी फील्ड ऑफिसर को 30 हजार रिश्वत लेते किया गिरफ्तार

 बेतिया से खबर है जहां निगरानी विभाग की टीम ने जिला गव्य विकाश कार्यालय से फील्ड ऑफिसर को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. निगरानी विभाग ने 30 हजार रिश्वत लेते फील्ड ऑफिसर अनुराग कुमार को गिरफ्तार किया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 14, 2026, 06:34 AM IST

Trending Photos

बेतिया में डेयरी फील्ड ऑफिसर गिरफ्तार
बेतिया में डेयरी फील्ड ऑफिसर गिरफ्तार

Bettiah Crime News: बेतिया से खबर है जहां निगरानी विभाग की टीम ने जिला गव्य विकाश कार्यालय से फील्ड ऑफिसर को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. निगरानी विभाग ने 30 हजार रिश्वत लेते फील्ड ऑफिसर अनुराग कुमार को गिरफ्तार किया है. बता दें कि बबलू कुमार से चार गाय की खरीद पर अनुदान की राशि में अधिकारी ने पहले ऑफिस खर्च के नाम पर 32 हजार खाता में लिया, फिर आज 30 हजार रिश्वत ले रहा था. तभी पटना से आई निगरानी विभाग की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. 

निगरानी विभाग की टीम ने बेतिया के बानू छापर के हाजमा टोला में यह बड़ी कार्यवाही की है. डेयरी के लिए चार गाय खरीदने पर मिल रहे अनुदान में अधिकारी ने 30 हजार नगद मांगे थे. बबलू कुमार ने इसकी जानकारी निगरानी विभाग को दी थी. गाय खरीदने के दिन 32 हजार खाता में दिया था और अनुदान की राशि के लिए फिर अनुराग कुमार ने 30 हजार की मांग की थी. निगरानी विभाग 30 हजार नगद राशि लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है. 

निगरानी विभाग के डीएसपी मिथलेश कुमार ने बताया है कि डेयरी फील्ड ऑफिसर अनुराग कुमार को 30 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया. अनुराग कुमार बबलू कुमार के गाय खरीदने मामले में मिले अनुदान एक लाख 90 हजार में से आज तीस हजार रिश्वत ले रहे थे, तभी इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट- धनंजय

TAGS

Bettiah news

Trending news

Bettiah news
निगरानी विभाग ने बेतिया में डेयरी फील्ड ऑफिसर को 30 हजार रिश्वत लेते किया गिरफ्तार
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: आज शेखपुरा पहुंचेगी समृद्धि यात्रा, 200 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे CM नीतीश
Jehanabad news
बिना OTP भी बुक होगा गैस सिलेंडर, 3 दिनों में मिलेगी होम डिलीवरी, DM के सख्त निर्देश
Bihar News
घसीटकर कुएं में फेंकी गई थी लाश, परिजन बोले रहे गैंगरेप हुआ,पुलिस कह रही संदिग्ध मौत
CNG stations
सीएनजी चालकों को राहत: पटना में खुलेंगे 12 नये स्टेशन
UPSC Rank 603
मुंगेर के सब-रजिस्ट्रार का आरोप- मेरे नाम और रैंक पर सारण का युवक मना रहा जश्न
Patna High Court
बंद होने की कगार पर बिहार के एथनॉल प्लांट, हाईकोर्ट ने केंद्र और OMC को थमाया नोटिस
Motihari News
कैसे छूट गए 80 किलो चरस-गांजा के अभियुक्त? SP की नजर अब थाना से कोर्ट तक
PLFI
नवादा से PLFI का दुर्दांत अपराधी अजीत यादव गिरफ्तार, AK-47 समेत कई अवैध हथियार जब्त
Bhojpuri Cinema
'मेहर हो तो...', पवन सिंह के नए गाने 'करब ना गुलामी' में दिखी पति-पत्नी की नोंक-झोंक