Bettiah News: निगरानी विभाग ने बेतिया में डेयरी फील्ड ऑफिसर को 30 हजार रिश्वत लेते किया गिरफ्तार

Bettiah Crime News: बेतिया से खबर है जहां निगरानी विभाग की टीम ने जिला गव्य विकाश कार्यालय से फील्ड ऑफिसर को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. निगरानी विभाग ने 30 हजार रिश्वत लेते फील्ड ऑफिसर अनुराग कुमार को गिरफ्तार किया है. बता दें कि बबलू कुमार से चार गाय की खरीद पर अनुदान की राशि में अधिकारी ने पहले ऑफिस खर्च के नाम पर 32 हजार खाता में लिया, फिर आज 30 हजार रिश्वत ले रहा था. तभी पटना से आई निगरानी विभाग की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.

निगरानी विभाग की टीम ने बेतिया के बानू छापर के हाजमा टोला में यह बड़ी कार्यवाही की है. डेयरी के लिए चार गाय खरीदने पर मिल रहे अनुदान में अधिकारी ने 30 हजार नगद मांगे थे. बबलू कुमार ने इसकी जानकारी निगरानी विभाग को दी थी. गाय खरीदने के दिन 32 हजार खाता में दिया था और अनुदान की राशि के लिए फिर अनुराग कुमार ने 30 हजार की मांग की थी. निगरानी विभाग 30 हजार नगद राशि लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है.

निगरानी विभाग के डीएसपी मिथलेश कुमार ने बताया है कि डेयरी फील्ड ऑफिसर अनुराग कुमार को 30 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया. अनुराग कुमार बबलू कुमार के गाय खरीदने मामले में मिले अनुदान एक लाख 90 हजार में से आज तीस हजार रिश्वत ले रहे थे, तभी इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है.

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रिपोर्ट- धनंजय