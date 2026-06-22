/School Closed: मानसून सीजन में भीषण गर्मी! पटना के बाद अब पश्चिम चंपारण में स्कूल बंद, DM तरनजोत सिंह का बड़ा फैसला

West Champaran News: बिहार में मानसून की रफ्तार सुस्त पड़ने से प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में आ गया है. राजधानी पटना समेत कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है. पटना में भीषण गर्मी के कारण जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने 27 जून तक 8वीं क्लास तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है. वहीं, क्लास 9 से 12 तक की क्लास का संचालन सुबह 11:00 बजे तक आवश्यक सावधानियों के साथ जारी रहेगा. पटना के बाद अब पश्चिम चंपारण जिले में भी हीटवेव के कारण स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है. पश्चिम चंपारण के जिला दण्डाधिकारी तरनजोत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी किया है.