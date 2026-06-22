/School Closed: मानसून सीजन में भीषण गर्मी! पटना के बाद अब पश्चिम चंपारण में स्कूल बंद, DM तरनजोत सिंह का बड़ा फैसला

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West Champaran News: बिहार में मानसून की रफ्तार सुस्त पड़ने से प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में आ गया है. राजधानी पटना समेत कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है. पटना में भीषण गर्मी के कारण जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने 27 जून तक 8वीं क्लास तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है. वहीं, क्लास 9 से 12 तक की क्लास का संचालन सुबह 11:00 बजे तक आवश्यक सावधानियों के साथ जारी रहेगा. पटना के बाद अब पश्चिम चंपारण जिले में भी हीटवेव के कारण स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है. पश्चिम चंपारण के जिला दण्डाधिकारी तरनजोत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी किया है.
डीएम तरनजोत सिंह के आदेश के अनुसार, जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा कोचिंग संस्थानों में नर्सरी से कक्षा 5 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 22 जून से 24 जून तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. वहीं, कक्षा 6 एवं उससे ऊपर की कक्षाएं केवल सुबह 6:30 बजे से 11:00 बजे तक संचालित की जाएंगी. जिला प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें. जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया गया है. जिला शिक्षा विभाग, प्रखंड प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं संबंधित अधिकारियों को इस आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
इसके साथ ही जिला प्रशासन ने पैरेंट्स से भी बच्चों को तेज धूप और गर्मी से बचाने के अपील करते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से गर्मी से बचाव के लिए बताई जा रही सावधानियों पर अमल करने को कहा है. जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए आगे की स्थिति की समीक्षा कर आगे निर्णय लिए जाएंगे.