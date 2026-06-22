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School Closed: मानसून सीजन में भीषण गर्मी! पटना के बाद अब पश्चिम चंपारण में स्कूल बंद, DM तरनजोत सिंह का बड़ा फैसला

West Champaran News: पश्चिम चंपारण के डीएम तरनजोत सिंह ने 22 जून से 24 जून तक जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा कोचिंग संस्थानों में नर्सरी से कक्षा 5 तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 22, 2026, 08:29 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:41 AM IST
School Closed: मानसून सीजन में भीषण गर्मी! पटना के बाद अब पश्चिम चंपारण में स्कूल बंद, DM तरनजोत सिंह का बड़ा फैसला
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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