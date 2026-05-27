पश्चिम चंपारण के डीएम तरनजोत सिंह का सरकारी वाहन होगा नीलाम, बेतिया व्यवहार न्यायालय ने दिया आदेश

पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी तरनजोत सिंह की सरकारी गाड़ी सफारी स्टॉर्म को जब्त कर नीलाम किया जाएगा. डीएम की सरकारी गाड़ी BR 22PA 0006 को लेकर बेतिया व्यवहार न्यायालय के सब जज-5 डॉ. स्वाति दुबे की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. न्यायालय ने आदेश जारी किया है कि 5 दिन के भीतर सरकारी गाड़ी को जब्त कर नीलाम किया जाए और उसकी राशि डिक्रीधारक को दिया जाए. यह मामला किशोरी देवी बनाम बिहार सरकार से जुड़ा है. आदेश की एक कॉपी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव और पश्चिम चंपारण के डीएम को भेजा गया है. इस मामले में अगली सुनवाई 01 जून, 2026 को होगी.

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दरअसल, वाद संख्या 11/1990 में पारित आदेश के तहत प्रशासन की ओर से किशोरी देवी को जमीन के मुआवजे की राशि का भुगतान करना था. इसको लेकर पहले से आदेश पारित किया गया था. आदेश पारित होने के बावजूद देनदार पक्ष की ओर से प्रभावी कदम नहीं उठाया गया और कोर्ट के आदेश के बाद भी किशोरी देवी को भुगतान नहीं किया गया. अब कोर्ट ने इस पर फैसला दिया है कि डीएम की गाड़ी नीलाम करके डिक्रीधारक किशोरी देवी को मुआवजा दिया जाए.

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इधर, डीएम कार्यालय की ओर से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को त्राहिमाम पत्र भेजा गया है कि डिक्रिधारक को जल्द से जल्द आवंटन की राशि निर्गत किया जाए. 21 मई, 2026 तक मूलधन और ब्याज की राशि लगभग 12.36 लाख से अधिक हो चुकी है. इस मामले में 15 मई, 2025 को डीएम तरनजोत सिंह ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव को पत्र लिखकर डिक्रीधारक को भुगतान की बात कही थी.

डीएम अभी तक तीन बार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को पत्र लिख चुके हैं. न्यायालय में बेतिया इस बात का उल्लेख किया गया कि डीएम ने तीन बार डिक्रीधारक को राशि आवंटन करने का अनुरोध किया हुआ है. इस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए निर्देश जारी किया कि सिर्फ विभागीय पत्राचार पर्याप्त नहीं माना जाएगा. आदेश का वास्तविक अनुपालन जरूरी है.