/भीषण गर्मी के बीच DM तरनजोत सिंह का बड़ा आदेश, 30 जून तक प्ले स्कूल से 5वीं कक्षा तक के स्कूल बंद

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West Champran school closed: बिहार के पश्चिम चंपारण में भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. DM तरनजोत सिंह ने आदेश जारी करते हुए 29 से 30 जून तक सभी सरकारी औऱ निजी विद्यालयों को बंद रखने का निर्देश दिया है. नर्सरी से कक्षा 5 तक सभी कक्षाएं पूरी तरह स्थगित रहेंगी. प्रशासन का यह कदम लगातार बढ़ते तापमान को ध्यान में रखकर लिया गया है.
जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों और कोचिंग संस्थानों पर भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा. भीषण गर्मी और लू के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि छोटे बच्चों को हीटवेव के खतरों से बचाया जा सके.
हलांकि कक्षा 6 से ऊपर की पढ़ाई जारी रहेगी, लेकिन इसके लिए समय में बदलाव किया गया है. नई समय सारणी के अुसार इनकी कक्षांए सुबह 6:30 बजे से 11:00 बजे तक संचालित होंगी. प्रशासन ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी आवश्यक सावधानियां बरतें.
इसी तरह राजधानी पटना में भी गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. पटना डीएम कुंदन कुमार ने आदेश जारी कर प्ले स्कूल से लेकर कक्षा 8वीं तक की सभी कक्षाओं को 30 जून तक बंद रखने का फैसला लिया है. मौसम विभाग की ऑरेंज अलर्ट चेतावनी और बढ़ते तापमान के बीच अभिभावकों ने इस निर्णय का स्वागत किया है. वहीं डॉक्टरों का कहना है कि इस मौसम में बच्चों को हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का खतरा अधिक रहता है, इसलिए यह फैसला बेहद जरूरी था.
रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी