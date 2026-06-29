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भीषण गर्मी के बीच DM तरनजोत सिंह का बड़ा आदेश, 30 जून तक प्ले स्कूल से 5वीं कक्षा तक के स्कूल बंद

West Champran school closed: भीषण गर्मी और हीटवेव को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. पश्चिम चंपारण में DM तरनजोत सिंह ने 29 से 30 जून तक नर्सरी से कक्षा 5 तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है. वहीं राजधानी पटना के DM कुंदन कुमार ने प्ले स्कूल से लेकर कक्षा 8वीं तक की सभी कक्षाओं को बंद रखने का आदेश दिया है.

Written ByRupak Mishra
Published: Jun 29, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 10:11 AM IST
भीषण गर्मी के बीच DM तरनजोत सिंह का बड़ा आदेश, 30 जून तक प्ले स्कूल से 5वीं कक्षा तक के स्कूल बंद
Image Credit: ZEE MEDIASource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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