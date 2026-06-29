/भीषण गर्मी के बीच DM तरनजोत सिंह का बड़ा आदेश, 30 जून तक प्ले स्कूल से 5वीं कक्षा तक के स्कूल बंद

इसी तरह राजधानी पटना में भी गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. पटना डीएम कुंदन कुमार ने आदेश जारी कर प्ले स्कूल से लेकर कक्षा 8वीं तक की सभी कक्षाओं को 30 जून तक बंद रखने का फैसला लिया है. मौसम विभाग की ऑरेंज अलर्ट चेतावनी और बढ़ते तापमान के बीच अभिभावकों ने इस निर्णय का स्वागत किया है. वहीं डॉक्टरों का कहना है कि इस मौसम में बच्चों को हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का खतरा अधिक रहता है, इसलिए यह फैसला बेहद जरूरी था.